Maven: «Randy Orton y Bob Holly, problemáticos»

El recordado luchador de WWE, Maven, fue entrevistado recientemente en el video podcast Wrestling Shoot Interviews, y allí respondió a la pregunta de un fan que quería saber cuál era el luchador que más problemas causaba en WWE mientras él estaba en la empresa.

Allí apareció el nombre de Bob Holly, también conocido como Hardcore Holly, a quien Maven llamó un bully, un abusador, aunque destacó que era su forma de medir a los luchadores y de darles el respeto a ellos. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Las locas anécdotas de Maven con Bob Holly y Randy Orton

«Una vez que te ganas el respeto de los chicos, dejan de ser unos matones. Una vez que se dan cuenta de que puedes aguantar una paliza y devolverla. La vez que Bob más se molestó conmigo fue porque no lo golpeé lo suficientemente fuerte.



«Viajaba con Holly cuando estábamos luchando en combates individuales. A Holly le dieron el mandato de ponerme a prueba y darme con todo para ver qué tan duro era como competidor.



«Dijeron: ‘Dale una paliza y veamos si, cuando vuelva tras bambalinas, tiene algún problema con ello.’ Nunca lo tuve. Jamás».

Además, contó una alocada anécdota con Randy Orton:

“Randy y yo éramos llamados aparte casi cada semana, pero era solo Randy siendo Randy. Una vez estábamos en un salón de bronceado,” dijo. “Entré a pagar, me estaba preparando para broncearme, y Randy viene y me agarra de repente. Me dice: ‘Tenemos que irnos.’ Y yo le pregunto: ‘¿Por qué?’ Y él responde: ‘Me cobraron, así que me oriné en la cama de bronceado».