Maven: «Perdí $15.000 produciendo una película»

A través de su canal de YouTube, el ex luchador de la WWE (2001-2005) Maven ha estado compartiendo todo tipo de historias relativas a su carrera en ella. Desde que no creía merecer el Campeonato Hardcore hasta que fue el primero en recibir el F5 de Brock Lesnar pasando por que Randy Orton siempre fue un buen amigo para él, el dinero que ganaba en la compañía, la vez en que se salió del plan durante un combate, que la Batista Bomb era muy dolorosa o que Hardcore Holly lo odiaba.

► Maven intentó ser productor de cine

Asimismo, en un video reciente deja a un lado la lucha libre profesional para adentrarse en su intento de introducirse en la industria cinematográfica como productor de películas revelando que todo se vino abajo cuando perdió 15 mil dólares produciendo un proyecto que ni siquiera llegó a ver:

«¿Por qué me encontré en Los Ángeles? Bueno, estaba reuniéndome con directores de casting, con agentes y con gente después de mi aparición en ‘The Surreal Life’. Para colmo de males, en 2010 pensé que había encontrado mi respuesta: mi esquema para hacerme rico rápidamente, convirtiéndome en productor ejecutivo de una película, y todo el mundo sabe que es conocimiento común que la gente en la industria del cine gana dinero, ¿verdad? Nunca pierden. Bueno, yo sí perdí. Perdí 15 mil dólares en una película en la que invertí y que, hasta el día de hoy, nunca he visto ni una vez.»

En IMDB, Maven aparece como actor (interpretando a un personaje llamado The Stalker) y productor de ‘The Man Behind the Curtain‘, una película de terror, misterio y suspense estrenada en 2013 y cuya premisa es: Un inversor egocéntrico pierde gradualmente el contacto con la realidad. Se enfrenta a una inquietante némesis que le obliga a enfrentarse a la verdad de todo lo que ocurre a su alrededor; particularmente a la muerte de una niña pequeña a la que pudo haber salvado.