A través de su canal de YouTube, el ex luchador de la WWE (2001-2005) Maven ha estado compartiendo todo tipo de historias relativas a su carrera en ella. Desde que no creía merecer el Campeonato Hardcore hasta que fue el primero en recibir el F5 de Brock Lesnar pasando por que Randy Orton siempre fue un buen amigo para él, el dinero que ganaba en la compañía, la vez en que se salió del plan durante un combate, que la Batista Bomb era muy dolorosa o que Hardcore Holly lo odiaba. O fuera de ella, como que perdió 15 mil dólares produciendo una película.

► Maven sobre Shelton Benjamin

En esta ocasión, nos hacemos eco de sus palabras sobre Shelton Benjamin dentro de la política que se sucede detrás de cámaras en WWE:

«Ahora, hemos hablado de cómo las políticas de backstage pueden afectar negativamente una carrera. Pero hay otra cara de la moneda, y para eso, les presento a Shelton Benjamin. Ahora, espera. Antes de que empieces, ‘¿Maven, crees que Shelton consiguió lo que consiguió por las políticas?’ Para nada. Nunca he conocido a alguien más atlético que Shelton. Nunca he conocido a un mejor tipo, alguien que siempre esté sonriendo. Pero también sé que la WWE siempre sabía que, cuando le daban un título a Shelton, ya fuera un título de parejas, durante su carrera individual como Campeón Intercontinental, o más tarde después de que lo liberaran, era fácil de traer de vuelta. Parte de la razón es porque nunca conocí a nadie que no le gustara Shelton. Nunca conocí a nadie que no respetara a Shelton. Nunca he conocido a una persona que tenga algo negativo que decir sobre Shelton Benjamin. Cuando eres querido por todos, incluso por la oficina, es fácil que se den las promociones. Nuevamente, no estoy diciendo que eso haya sido lo que ayudó a darle a Shelton el empuje que se merecía. Pero tampoco estoy diciendo que eso haya perjudicado.»

