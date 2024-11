El ex luchador de WWE Maven nunca dejó de tener combates. Sí lo hizo de 2007 a 2015 y de 2016 a 2021 pero siempre ha regresado. Sin ir más lejos, aunque este año no ha tenido más, participó en la batalla real de 30 hombres del evento ROW Last Stand Rumble 2024 en marzo.

► Siempre abierto

Así que no resulta extraño que Conrad Thompson le preguntara recientemente en The False Finish acerca de que vuelva a luchar ni su respuesta:

“No. Bueno, sí, vale, tengo ganas, pero también soy razonable. Tengo casi 50 años. Tipos como Ricochet me han demostrado que el atletismo de este negocio me ha pasado de largo hace mucho tiempo. Para entrar y ser un competidor, soy un ser humano racional, sé que eso nunca va a suceder”.

“No me cierro a nada. Dios, es lucha libre, no me opongo a nada. Incluso lo he dicho, si las condiciones fueran las adecuadas y con eso quiero decir que sabía que iba a recibir un sueldo y sabía que tenía una manera de curar una lesión. Los promotores independientes me contactan todo el tiempo y me dicen lo mismo, ‘Quiero hacer esto, voy a hacerte un combate fácil’. Lo que no se dan cuenta es que ya sé que cuanto más viejo te haces, es mucho más fácil romperte un ligamento cruzado anterior, romperte el tendón de Aquiles como Aaron Rodgers. ¿Qué pasa después de eso? No van a pagar por mí y mi rehabilitación, no voy a ir a la ciudad de Nueva York con muletas. Si tuviera una organización que se comprometiera y dijera, aquí tienes un contrato de un año, te lesionas, te van a seguir pagando, puedes rehabilitarte y no tienes que preocuparte por eso. Entonces lo haría, sí”.

“Creo que las personas adecuadas que deberían escucharlo nunca fueron los fans de Maven en primer lugar. La gente siempre me pregunta: ‘¿Crees que te van a llamar?’ No, no lo creo”.

► ¿Qué pasa con Triple H?

Por otro lado, sí que parece improbable que algún día regrese a WWE. Además, nunca le gustó a Triple H, según él mismo declara:

«No, en absoluto. En absoluto».

Y fue porque Maven accedió a la compañía a través del programa Tough Enough:

“Bingo. Absolutamente. Creo que tenía más respeto, y con razón, por la forma en que los hombres trabajaban arduamente y la forma en que los hombres metían cuatro en un auto y conducían durante un fin de semana entero para recibir 25 dólares si tenían suerte y, ya sabes, ir a un motel 6 de 29 dólares y dormir en el suelo y hacer eso semana tras semana, año tras año. Para él, eso era pagar las deudas. Siempre he creído que yo no inventé Tough Enough. No puedo nombrar a una sola persona que, si hubiera tenido esa oportunidad cuando intentaba entrar, no la hubiera aprovechado. Él incluido”.