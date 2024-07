Maven: «No merecía el Campeonato Hardcore en WWE»

En un video anterior en su canal de YouTube, el ex de la WWE Maven recordaba la ocasión que The Undertaker no debía hacerlo sangrar: «A veces conseguimos sangre y sangramos de la manera difícil, y cuando digo ‘de la manera difícil’, me refiero a que tal vez con una silla, tal vez nos caemos. Una vez, estaba luchando contra The Undertaker por el Campeonato Hardcore. Él me golpea en la cabeza con la tapa de un tacho de basura. No se suponía que fuera a sangrar. No estaba planeado. La tapa me golpeó en la parte superior de la cabeza en el lugar adecuado. Lo siguiente que supe es que estaba sentado allí sangrando. Obviamente, no iba a meterme en problemas por esto cuando llegara detrás del escenario, porque no era algo que tuviera la intención de hacer. Conseguir sangre es importante, y no quieren desperdiciarlo. Quieren asegurarse de que si alguien va a estar allí sangrando, sea en el momento adecuado y en el espectáculo adecuado«.

#OnThisDay in 2002. Maven captured the #WWE Hardcore Championship from The Undertaker. With a little help from @TheRock… pic.twitter.com/PuRaFoBPz5 — Just Talk Wrestling (@JustTalkWrestle) February 5, 2018

► Maven y el Campeonato Hardcore

De un tiempo a esta parte no hemos dejado de recoger las declaraciones de Maven sobre sus años en la WWE (2001 y 2005), desde que fue el primero en recibir el F5 de Brock Lesnar hasta la vez en que se salió del plan durante un combate pasando por lo que «WWE no quiere que veas». En esta ocasión, continuamos con El Enterrador y el Campeonato Hardcore. En un nuevo video, el luchador retirado habla de que si que los luchadores no deberían tomarse demasiado en serio, dentro del vestuario, tras bastidores, el ganar un campeonato.

«Cuando gané el título hardcore de manos de The Undertaker, no derroté a Mark Calaway de verdad para convertirme en campeón. No merecía ese campeonato. Había un equipo de guionistas, personas que se acercaron a Taker y otros que dijeron, ‘Sí, démosle la oportunidad al chico’. Así que nadie tuvo que decirme que mantuviera mi ego bajo control. Simplemente no lo merecía.»

Puede que ese fuera el caso de Maven pero en realidad, si bien todos los profesionales y fanáticos entienden lo que puede significar un título, no siempre se dan las mismas situaciones, es decir, quizá entonces simplemente le dieran una oportunidad, pero esta tampoco salió de la nada, sería porque se la ganó, y cuando un luchador gana un campeonato suele ser por ese motivo, por lo que no es un trozo de metal sin más sino un premio al esfuerzo, al talento, al buen trabajo… Damian Priest no es Campeón Mundial de Peso Pesado de WWE porque sí.