Maven: «No aprendí a luchar hasta que WWE me despidió»

Si alguna vez te preguntaste por qué WWE despidió a Maven… ¿Cómo pudo ganar Tough Enough o luchar con The Undertaker o Randy Orton? Ambas cuestiones nos llevan a que no sabía luchar mientras trabajaba para la compañía ya que no fue hasta después de que lo despidieron que aprendió. Él mismo lo explica en The False Finish.

Triple H, Batista, Edge, and Gene Snitsky Vs Randy Orton, Chris Jericho, Chris Benoit, and Maven Survivor Series 11 14 2004 20 years today pic.twitter.com/J1ZNpfvzqd https://t.co/iHcNemrD4w — Vick (@Vick_8122) November 14, 2024

► Maven no sabía luchar

“No aprendí realmente a luchar hasta después de mi despido. Cuando estás en WWE, luchas con un límite de tiempo. Te dan seis minutos, y esos seis minutos pueden reducirse fácilmente a cinco para cuando llegas al ring. Cuando sales, cada movimiento es: ‘Okay, tengo que recibir dos golpes, correr a las cuerdas, esquivar un lazo al cuello’, porque sabes que van a poner un anuncio de Chef Boyardee si no terminas el combate. Cada lucha tenía un límite de tiempo.

«Una vez que salí, una vez que llegué a las indies y empecé a trabajar con lo que en ese momento era UWF, que era como los house shows de TNA, un promotor me dijo: ‘Oye, hombre, sal ahí, 15 o 20 minutos, no me importa, solo entretenlos’. Trabajaba con tipos como Billy Gunn y Rhino y no planeábamos las cosas en backstage. Con Billy, él me evitaba, y yo decía: ‘Billy, ¿qué vamos a hacer?’ y él respondía: ‘Hombre, lo resolveremos allá afuera, escucha lo que entusiasma al público’.

«Una vez que aprendes a hacer eso, es muy liberador. Cada público es diferente. Puede que tengas algo planeado, pero si el público no está reaccionando, más vale que sepas girar y hacer algo distinto. Cuando aprendí a escuchar y a hacer eso, la lucha se volvió mucho más fácil.”