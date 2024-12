Maven: «Me sentía como un impostor en WWE»

No hace mucho, Maven contaba que nunca le gustó a Triple H porque entró a WWE a través del programa Tough Enough: “Bingo. Absolutamente. Creo que tenía más respeto, y con razón, por la forma en que los hombres trabajaban arduamente y la forma en que los hombres metían cuatro en un auto y conducían durante un fin de semana entero para recibir 25 dólares si tenían suerte y, ya sabes, ir a un motel 6 de 29 dólares y dormir en el suelo y hacer eso semana tras semana, año tras año. Para él, eso era pagar las deudas. Siempre he creído que yo no inventé Tough Enough. No puedo nombrar a una sola persona que, si hubiera tenido esa oportunidad cuando intentaba entrar, no la hubiera aprovechado. Él incluido”.

► Un impostor en WWE

También podría decirse que no se gustaba a sí mismo pues tuvo que lidiar con el síndrome del impostor, según recuerda en un video reciente en su canal de YouTube:

«Debo ser honesto contigo, probablemente tuve síndrome del impostor durante todo el tiempo que estuve en la WWE. No hubo un solo día en el que entrara a ese vestuario sin tener esa pequeña voz en el fondo de mi mente diciendo: ‘Hombre, no sé si pertenezco aquí’. Hablé con otros chicos con los que compartía el coche, y éramos unos niños grandes y tontos. Simplemente no sentíamos que estuviéramos en la cima de nuestra profesión, pero lo estábamos. Creo que todos, cuando llegas a cierto nivel, tienen un poco de síndrome del impostor. Eso es simplemente la duda en uno mismo que se infiltra. Los luchadores de WWE ciertamente no son la excepción.»

Otros luchadores como CM Punk, Liv Morgan o Trish Adora han hablado de haberse sentido así en algún momento.