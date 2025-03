Maven: «Luchar contra Triple H marcó el inicio de mi caída»

Para aquel que no lo sepa, Maven, fue una superestrella de la WWE, ganó el show de telerrealidad Tough Enough en 2001, permaneció en la compañía hasta 2005.

Durante su paso por la compañía ostentó el Campeonato Hardcore en tres ocasiones.

Estuvo entre la parte media y baja del cartel, así que solamente tuvo una lucha estelar en el episodio del 15 de noviembre de 2004 de Raw, ante nadie más y nadie menos que Triple H.

Lo anterior consecuencia de que su equipo ganó en la lucha de sobrevivientes en Survivor Series 2004.

Maven fue nombrado gerente interno por una noche, así que se programó a si mismo contra Triple H por el Campeonato Mundial Peso Completo.

►Maven admite que no estaba listo para estelarizar Raw

Pasarían 20 años y Maven se convertiría en Youtuber, aquí sería donde empezaría a hablar de los detrás de cámaras de sus 5 años en la WWE.

Hablando de lo anterior, sería en un vídeo de su canal de YouTube, Maven Huffman, titulado: «What’s it Actually Like Being the General Manager of Raw?», donde Maven revelaría que lo líneas atrás narrado fue el último clavo en su ataúd.

Si hacemos cuentas, menos de un año luego de lo narrado, fue despedido.

Y cito.

“Esto es difícil de admitir, pero tengo que hacerlo: no estaba listo para este nivel. No estaba listo para estar en el evento estelar. Cuando lancé ese primer puñetazo contra Triple H, estaba siguiendo instrucciones, y lo siguiente que hice fue quedarme ahí parado esperando la siguiente indicación. «Ahora sé que después del primer golpe debía seguir atacando: Seguir sobre él. Puñetazo, puñetazo, puñetazo. Hunter es un profesional. Él va a cortarme el ritmo. «Va a lanzar una rodilla, me va a picar los ojos, va a hacer algo para llevar la lucha adonde él necesita. No debería haber tenido que indicarme cada movimiento, paso por paso. Eso solo demuestra que no estaba listo para estar en la posición en la que me encontraba. Así que no es sorpresa que esta fuera la última vez que estuve en un evento estelar. No estaba listo.”

Después de la lucha, Maven fue a buscar a Triple H.

“Inmediatamente busqué a Triple H. Lo busqué a propósito. Obviamente, quería escuchar su opinión. Quería asegurarme de que todo lo que hicimos le pareciera bien. Quería saber qué podía mejorar. «Me dio comentarios muy positivos. Solo me dijo: ‘Hey, estuviste genial, viejo. Sí, hubo un par de cosas que pudieron ser mejores aquí y allá…’. «Pero él no puede enseñarme instintos. No puede enseñarme algo que solo se aprende con la repetición, con los años y con estar en ciertas situaciones una y otra y otra vez, hasta que se convierte en un hábito. «¿Hice todo lo que me dijo? Absolutamente. ¿Logramos dar una lucha que el público creyó? Sí, lo hicimos. Pero hice lo justo y necesario para que él, Vince [McMahon] y la directiva se dieran cuenta de que no estaba listo. «No tenía ni puta idea de que la lucha que tuve con Hunter probablemente marcó el inicio de mi caída, lo que, en última instancia, llevó a mi salida de la empresa».

¿Quieres ver la lucha? Dale clic aquí.

Si quieres escuchar a Maven decir lo anteriormente citado, abajo te dejo el vídeo.

Inicia en el minuto 21 con 25 segundos.