Maven: «Hoy en día evito ver la WWE»

El ex-luchador Maven explica que la WWE tiene un problema y que en la actualidad él mismo, que fue parte de la compañía, no ve sus shows.

► ¿El problema de WWE?

«Hola chicos, soy Maven. De niño era el mayor fanático de la lucha libre, y eso continuó hasta la adultez, llevándome a cumplir mi sueño: convertirme en luchador profesional e incluso competir en un ring de la WWE.

Pero hoy en día, hago todo lo posible por evitar ver la WWE.

¿Por qué? Bueno, ya que estás en el coche conmigo, siéntate, ponte el cinturón y te voy a contar todas las razones.

La primera razón por la que no la veo es cuánto ha cambiado el producto, que parece un show completamente distinto al que dejé en 2005.

Tal vez digas: ‘¿Qué quieres decir, Maven? Sigue siendo lucha libre profesional.’

Pero no lo es. Hoy en día se ha convertido en un producto corporativo, y parece un enorme anuncio publicitario mientras lo veo.

Hace unos años estaba viendo a Rey Mysterio Jr. —y Rey es amigo mío, así que quería apoyarlo— y mientras Rey estaba en una rivalidad sangrienta con su hijo, que salía escoltado al ring con cadenas y grilletes, tuvimos que verlo bailar con la mascota de Cinnamon Toast Crunch.

Entiendo que todo cuesta dinero y que los patrocinios son una parte enorme del negocio, pero extraño los días en que solo había un anuncio rápido de Stacker 2 o un spot de 15 segundos de Starburst al volver de comerciales.

Echo de menos cuando el borde del ring era solo una lona azul simple, y no la monstruosidad de anuncios corporativos que es hoy.

Sé que la publicidad siempre fue parte del negocio, incluso en mi época, pero hoy parece que los anunciantes tienen un control total, al punto de influir demasiado en el producto.

Y lo siento, pero durante una lucha deberíamos concentrarnos en la lucha, no en qué letrero de neón va a brillar o qué van a intentar venderme mientras pelean.

Hoy veo el show y siento que me bombardean con ‘compra esto, mira aquello, haz esto’, y no puedo disfrutar plenamente algo que sé que es uno de los trabajos más difíciles del mundo: salir a entretener a un público en vivo y también a los que están en casa.

Mi siguiente razón —y lo sé, soy viejo, lo admito— es que el producto dentro del ring ha cambiado.

No estoy cuestionando el talento de los luchadores actuales; de hecho, estos tipos son mejores de lo que yo podría haber sido. Cuando me acuesto por la noche y sueño con volver a la WWE, ni siquiera en mis sueños hago los movimientos que ellos hacen cada noche.

Pero ahí está el problema: cuando eres tan bueno en algo, quieres mostrarlo todo. Y cuando todos los movimientos parecen una coreografía ensayada, en la que todo fluye tan perfectamente de una cosa a otra, puedes literalmente verlos detenerse, hacer un movimiento, levantarse… Es demasiado.

Sé lo que dirás: ‘¿Acaso en tu época no era igual?’. Claro que sí. Teníamos partes del combate planeadas, pero la lucha entera no era una secuencia de trucos.

Si en mi época hubiera hecho una lucha donde pareciera que solo estoy esperando la siguiente secuencia, mi agente me habría gritado, Vince McMahon me habría gritado, y al llegar atrás alguno de mis amigos me habría dicho: ‘Se vio demasiado ensayado’.

Hace poco estaba viendo lucha con alguien (no diré quién), y esa persona —que no es fan— dijo: ‘Eso parece un baile’. Esa fue su impresión, y es alguien que no ve lucha libre regularmente.

A los luchadores actuales: sé cuánto tiempo y esfuerzo ponen, y no los culpo a ustedes, sino al producto, que ha tomado un rumbo equivocado.

No sé por qué, y entiendo que hay un público que sí disfruta eso. Probablemente soy parte de la minoría aquí, y mi opinión no será popular.

Estoy seguro de que muchos escribirán en los comentarios que estoy viejo y fuera de sintonía, y está bien.

Pero yo crecí en una época donde, si el público no reaccionaba, cambiabas el rumbo en medio del combate.

Si lo que hacías no funcionaba, hacías otra cosa. Y si insistías en lo que habías planeado y no funcionaba, te iban a gritar en cuanto regresaras al vestidor. Y el primero en hacerlo sería Vince McMahon.

Y eso me lleva a mi siguiente punto —y sé que será polémico:

No creo que la lucha libre profesional sea mejor sin Vince al mando.

Déjame explicarlo. Soy totalmente consciente de las acusaciones, y no estoy diciendo que WWE deba traerlo de vuelta ni apoyo nada de lo que hizo.

Pero Vince tenía dos grandes cualidades: Era un gran hombre de negocios. Era un fanático de la lucha libre.

Sí, cometió errores, pero creció viendo el negocio, aprendió de su padre y sabía cómo montar un espectáculo.

Y recordemos: empezó antes de que el entretenimiento fuera lo que es hoy.

No sé quiénes toman las decisiones en TKO (la empresa actual), pero a veces siento que su fuerza impulsora principal es el dinero, más que el espectáculo de la lucha libre.

Claro, todavía hay historias y los luchadores siguen siendo increíbles, pero creo que ya no se enfocan tanto como antes.

Hoy en día la lucha libre se ha vuelto demasiado glamorosa, casi un show que busca deslumbrarte y hacerte decir ‘¡wow!’ con entradas de 10 minutos, en lugar de mostrar sangre, sudor y lágrimas.

El show se ve demasiado limpio, casi como Cirque du Soleil en un ring de lucha, en vez de una pelea real entre el bueno y el malo.

Y no estoy diciendo que Hunter (Triple H) esté haciendo un mal trabajo. De hecho, creo que está haciendo un gran trabajo.

Nadie conoce el negocio mejor que él. Pero Hunter tiene jefes, gente a la que debe rendir cuentas.

Estoy seguro de que si pudiera, volvería a un estilo de lucha más impulsado por los fans, donde el público dicta hacia dónde va la lucha, y se reduciría todo el brillo y el glamour para regresar a la lucha libre ruda y auténtica que la gente de mi generación amaba.

Pero digamos que WWE hiciera un giro completo y volviera al tipo de lucha que yo crecí amando…

¿La vería entonces? No.

Y ahí está la verdad final de por qué no veo la WWE hoy en día.

Desde que fui despedido en 2005, desarrollé amargura hacia el negocio.

Aunque he trabajado en eso y he mejorado con el tiempo (con su ayuda), sigue siendo algo que, cuando lo veo, me duele.

Porque parte de mi cerebro sigue creyendo que todavía puedo hacerlo, aunque sé que no.

Me descubro pensando: ‘Yo habría hecho esto’, o ‘esto habría sido mejor si aquello pasaba’.

Y simplemente duele demasiado.

Duele ver un negocio que amo, al que le di tanto, incluso mi cuerpo, seguir adelante sin mí… y estar mejor sin mí.

Dicho todo esto, no he terminado con la lucha libre.

De hecho, recientemente pude infiltrarme en AEW, el mayor competidor de la WWE.

Si quieres saber cómo me fue… mira el video en pantalla».