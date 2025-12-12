Maven da su predicción para el último combate de John Cena

John Cena se enfrentará ante Gunther el próximo 13 de diciembre en el último Saturday Night’s Main Event del año, en lo que será la última lucha en su ilustre carrera de 23 años, y se retirará con el envidiable récord de 17 campeonatos mundiales, un récord que no ha sido obtenido por ningún otro luchador en la historia de la WWE. Recientemente, Cena afirmó que está más que listo para afrontar su último desafío, y muchos fanáticos ya han empezado a despedirse de quien consideran «el mejor luchador de todos los tiempos».

► Maven anticipa interferencias en último combate de John Cena

El posible resultado del último combate de John Cena se ha convertido en un punto de interés para el mundo de la lucha libre durante la última semana, con algunos argumentando que el 17 veces Campeón Mundial debería marcharse con una victoria, mientras que otros creen que la victoria debería ser para el «Ring General», quien podría convertirse en una estrella aún más grande de cara a 2026 y verían esto como un «pase de antorcha».

La ex estrella de la WWE Maven, señaló recientemente en «Inside The Ring» de TMZ que no hay debate necesario, ya que ve una opción muy clara para el resultado del último combate de John Cena, señalando que este debería perder y hacer el famoso pase de antorcha.

«Creo que sí importa. Creo que Gunther tiene que ganar. Cena debería perder su último combate. Debería perderlo. Es solo pasar la antorcha. Literalmente, es hacer negocios«.

«Presiento que este será el tipo de combate en el que se insertarán muchos personajes diferentes, muchísima gente. Querrán vivir en la infamia. Querrán vivir para siempre. Querrán ser recordados por el último combate de Cena. Y qué mejor momento para destacar a otros personajes. Qué mejor momento para darles a otros un poco de protagonismo, un poco de atención».