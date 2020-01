El comentarista de NXT, Mauro Ranallo, rompió su silencio y se refirió por primera vez al famoso incidente con Corey Graves, ocurrido por allá en noviembre del año pasado.

Recordemos que Corey Graves aprovechó un TakeOver de NXT para criticar fuertemente a Ranallo, diciendo que sus referencias a la cultura pop eran demasiadas y que «se apoderaba del micrófono».

► Mauro Ranallo agradece a Corey Graves

La gente salió a la defensa de Ranallo, incluyendo su buen amigo Dave Meltzer, y Graves, en lugar de quedarse callado, atacó al periodista. Al final, se disculpó y dijo que todo era parte de la historia NXT vs Raw vs SmackDown, pero pocos le creyeron porque solo atacó a Ranallo y no a los otros comentaristas.

En fin, esto dijo Ranallo del incidente en una entrevista con Bell Let’s Talk Day de la radio TSN 1040 en Vancouver, Canadá.

«Fue una bendición disfrazada. Realmente, no tengo nada que decir acerca de Corey Graves o de cualquier otra persona en mi existencia como profesional, en el sentido de que todos tienen derecho a su propia opinión, todos pueden criticar a todos de la manera en como lo han hecho.

«Pero yo nunca le haría algo así a un compañero de trabajo, sin embargo, ese tema ya se ha abordado y está arreglado, y en todo caso, agradezco públicamente a Corey Graves porque fue la gota que derramó el vaso en cuando a mis actividades en las redes sociales. Y diré, aquí y ahora, que he desactivado todas mis redes sociales desde noviembre, y les imploro a todos que lo hagan (risas), especialmente a aquellos con problemas de salud mental.

«Las redes sociales son muy peligrosas para aquellos de nosotros con problemas de salud mental y, sé que en los medios de comunicación y en nuestra vida cotidiana, ahora las personas están siendo o contratadas o despedidas por sus redes sociales, o por la cantidad de información que publican, o cuán populares son. Creo que eso es una enfermedad, así que desde esa situación con mi colega, ya no estoy en las redes sociales, nunca volveré a las redes sociales«.