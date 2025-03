Mauricio Ruffy quiere a Beneil Dariush tras UFC 313

Después de posiblemente uno de los nocauts más brutales en la historia de la UFC, Mauricio Ruffy sabe exactamente lo que quiere a continuación.

Ruffy (12-1 MMA, 3-0 UFC) conectó una patada giratoria en el talón sobre King Green (32-17-1 MMA, 13-12-1 UFC) a poco más de dos minutos de su primera pelea del sábado en UFC 313. Green, que ha encendido muchas luces, estaba inconsciente, de cara contra la lona.

Ruffy, miembro del equipo brasileño Fighting Nerds, que está creciendo rápidamente, ganó un bono de desempeño de 50,000 por el resultado, que seguramente será un contendiente al Nocaut del Año en diciembre.

Ruffy, un peso ligero que cumplirá 29 años en junio, tiene 11 de sus 12 victorias por nocaut. La única vez que tuvo que llegar a una decisión para que le levantaran la mano fue en su segunda pelea en la UFC el pasado noviembre. Contra James Llontop en la UFC 309 en Nueva York, peleó 15 minutos.

Pero claramente, son los finales con bonificaciones los que prefiere, como su victoria sobre Green y su nocaut sobre Jamie Mullarkey en su debut en UFC.

“Escucha, hay muchos secretos sobre el estilo de Ruffy que aún no conoces. No tienes idea, y no puedo esperar para enfrentarlos a un luchador. Hay muchas más cosas que Ruffy puede ofrecer que aún no has visto, pero las verás en la UFC”.