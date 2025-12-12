Matthew Justice se une al MLW Battle RIOT VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Matthew Justice se une al evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Matthew Justice acaba de comprar su boleto y está listo para disfrutar del viaje en la lucha más importante del año de MLW: ¡Battle RIOT!

Justice es un competidor probado en MLW, habiendo conquistado el Campeonato Nacional de MLW, y con el 2026 a la vuelta de la esquina, solo piensa en el oro. Ganar este Battle RIOT le asegurará una oportunidad garantizada por el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW, y Justice parece listo para aprovechar esa oportunidad.

Las reglas de Battle RIOT son brutales y sencillas: 40 luchadores, sin descalificaciones y con armas legales. El combate comienza con dos competidores, y cada 60 segundos entra un nuevo participante. Las eliminaciones se producen por pinfall, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior con ambos pies tocando el suelo. El último en pie gana una oportunidad por el título mundial.

Justice ha demostrado en el pasado que destaca en el caos: combates intensos, luchas y situaciones de alto riesgo son su especialidad. Con armas legales y peligro acechando a cada paso, Battle RIOT está hecho a su medida.

Y con una historia profundamente amarga con el actual Campeón Mundial de MLW, Mads Krule Krugger, que se remonta a sus brutales enfrentamientos de 2024, un Justice victorioso es más que un rival: es una amenaza inminente. Si Justice logra sobrevivir a la locura y salir victorioso, Krugger debería estar más que preocupado.

Prepárense para la violencia. Prepárense para el caos. Prepárense para Matthew Justice.