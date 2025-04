Matthew Justice: «Espero Último Guerrero se brinde al máximo»

El próximo 2 de mayo la majestuosa Arena México será testigo de un encuentro espectacular cuando los elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se enfrenten a representantes de la empresa estadounidense Major League Wrestling (MLW). En la función estelar, Matthew Justice, gladiador originario de California, se medirá ante la leyenda lagunera Último Guerrero.

Previo a su cita en la Catedral de la Lucha Libre, Justice habló ante los medios mexicanos, dejando claro que se entregará al máximo sobre el cuadrilátero.

Justice, conocido por su estilo extremo, afirmó que representar a MLW en una función de esta categoría es un honor y motivo de orgullo. Aunque reconoció la trayectoria de su rival, dejó en claro que no permitirá que le arrebaten el Campeonato de Peso Abierto.

«Último Guerrero es una leyenda , pero le demostraré que soy superior. No me importa que tenga experiencia a nivel mundial, sabré hacer relucir mi estilo a pesar de no contar con el apoyo del público « , señaló con seguridad.

En el tiempo que CMLL y MLW han colaborado, han desfilado figuras como Místico, Templario e incluso El Luchador de Otro Nivel, y Justice aseguró que la empresa norteamericana demostrará su nivel en esta esperada función.

Consciente de que el público capitalino estará dividido, Matthew aseguró estar listo para el ambiente que se vive en la Arena México.

«No importa si están conmigo o en mi contra. Sé del ambiente y estaré esperando con emoción ese momento. Ya he luchado en México antes, y la altura de la Ciudad no me preocupa«, expresó.