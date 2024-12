Matthew Jackson repasa el 2024: «De mis favoritos»

¿Cómo podríamos describir el 2024 de Matthew Jackson atendiendo claro a que en realidad ni este año ni ninguno otro puede hablarse de él sin hacerlo también de su hermano, Nicholas Jackson, y el equipo que comparten, The Young Bucks? Podemos hablar de cuando intentaron tomar el control de AEW atacando ni más ni menos que a Tony Khan, una historia que realmente quedó en nada. O de que cambiaron sus personajes para destacar más su lado ejecutivo. O de que se unieron a Kazuchika Okada. Y a Jack Perry. O que ganaron el campeonato del mundo.

► El 2024 de Matthew Jackson

Pero, ¿por qué vamos a darle vueltas si es el propio luchador quién comparte su propio repaso (brevemente) en una reciente publicación en redes sociales?

«La lucha final de Sting (en ella, los Bucks buscaron sin éxito el título frente a «The Icon» y Darby Allin).

«Tercera victoria titular contra FTR (ganaron los cinturones vacantes en un combate de escaleras Dynasty).

«Trajimos a Jack y Okada a The Elite.

«Anarchy in the Arena (con su facción salieron victoriosos de esta lucha frente a FTR, Allin y Bryan Danielson en Double Or Nothing).

«Blood & Guts (en esta ocasión, perdieron ante el Team AEW).

«Vendimos tres mil pares de nuestras zapatillas con Reebok (las The Young Bucks X Pump Omni Zone 2 ‘Superkicks’).

«Luchamos frente a 50 mil personas en All In (entonces, defendieron el campeonato contra FTR y The Acclaimed).

«Will Ospreay y Kyle Fletcher (también defendieron el título contra ellos en Grand Slam).

«Los dos combates con Private Party (retuvieron los cinturones en WrestleDream pero los perdieron en Fright Night Dynamite).

«Fuimos inducidos al Salón de la Fama del Wrestling Observer.

«De lejos uno de los años favoritos de mi carrera. ¡Gracias a todos!».

¿Cómo valoras el año 2024 de los Young Bucks?