La lucha estelar de AEW Double or Nothing 2023 tuvo al Blackpool Combat Club (Bryan Danielson, Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) contra The Elite (The Young Bucks, Kenny Omega y Adam Page) en un combate al estilo Anarchy in the Arena.

► La superkick explosiva

Son unos cuantos los momentos que se recuerdan de aquel enfrentamiento y uno de los principales es la superkick explosiva de Matthew Jackson a Jon Moxley. Pero su propio responsable cree que no se habla lo suficiente de ella, como señala en Sneaker History:

«Es algo que se me ocurrió, y el hecho de que resultara tan genial fue cuando estábamos en Las Vegas en Double or Nothing 2023, y tenía las zapatillas Jordan 1 de Across the Spiderverse. Básicamente, las exploté en la cara de alguien. Le di una superkick a Jon Moxley y tenía un dispositivo pirotécnico conectado a la zapatilla. Creó una bola de fuego gigante en su cara. Fue tan sorprendente. Nadie lo vio venir. Hubo casi un retraso de dos o tres segundos de, ‘¿Qué pasó?’ Nadie entendía lo que acababan de ver. Fue realmente genial porque requirió mucho trabajo. Tuve que obtener mi licencia estatal de Nevada como trabajador de pirotecnia, creo que así lo llaman, tuve que pasar por ensayos. Realmente tuvimos que asegurarnos de que esto funcionara. Había una buena posibilidad de que no funcionara. Así que el hecho de que funcionara, y funcionara tan bien, es algo de lo que tal vez no se hable lo suficiente. La gente me envía mensajes privados todo el tiempo, ‘Me encantó ese momento,’ pero siento que es un poco olvidado. Tal vez porque fue en medio de un combate tan loco esa noche donde pasaron un millón de otras cosas. Ese fue un momento realmente especial con las zapatillas».