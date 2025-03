Matt y Jeff Hardy han tenido una gran carrera luchística, especialmente en la WWE, donde se dieron a concer de gran manera. Hoy, siguen siendo uno de los equipos más prominentes de la industria y actualmente son los actuales Campeones Mundiales en Parejas TNA, aunque recientemente hicieron una aparición en NXT, como parte del acuerdo que ambas empresas mantienen.

► Matt Hardy recuerda su combate contra The Acolytes

Hace algún tiempo, Matt Hardy y Jeff Hardy volvieron a ver algunos de los mejores momentos de su carrera durante una aparición en «WWE Vault» y compartieron cómo se sintieron al ganar por primera vez el Campeonato de Parejas en la WWE.

Matt Hardy explicó que en un inicio solo tenían aspiraciones de capturar el oro al menos una vez y que vencer a The Acolytes en 1999 les permitió hacer realidad su sueño, añadiendo que vieron esta situación como un «pase de antorcha».

«Cuando la gente comienza a preguntar ‘¿Cuál es tu combate favorito?’, este es uno de los primeros que me viene a la mente: The Hardy Boyz vs. The Acolytes en 1999, porque realmente es como si estuviéramos logrando nuestro sueño. Les doy mucho crédito porque vendieron a dos chicos desconocidos que realmente estaban comenzando a establecerse y estaban ganando algo de impulso. Fue una especie de ‘cambio de guardia’, en el que la WWE no se trataba necesariamente de tipos grandes, fuertes y musculosos de un metro noventa»

Matt también aprovechó la oportunidad para agradecer a Michael Hayes por ser fundamental en sus carreras en la WWE, y volvió a resaltar el valor de haber ganado su primer oro con la compañía. Al final, ese fue el inicio de una gran historia como equipo, que terminó sumando a su haber 8 campeonatos de Parejas en WWE.

«Fue una celebración de nuestro trabajo duro, nuestra dedicación, y eso vino de rompernos el trasero».