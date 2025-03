Tras un excepcional 2024 en el que Ilia Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) ganó y luego defendió el título de peso pluma de la UFC, el presidente de la UFC, Dana White, anunció recientemente que la estrella georgiano / española está lista para subir una categoría de peso y unirse a la división de 155 libras….

Tras noquear el año pasado tanto a Alexander Volkanovski como a Max Holloway, dos de los campeones más condecorados de la historia de la UFC, «El Matador» llegó a la conclusión de que ya no le quedan más retos en las 145 libras.

«Topuria ha sentido que ha hecho todo lo que puede en esa división, y siente que ha cimentado su legado, y su cuerpo ya no puede hacer el peso», dijo White en Instagram Live el mes pasado. «Así que Topuria subirá a 155 libras y dejará vacante el título de peso pluma«.

Queda por ver si a Topuria se le concederá una oportunidad inmediata por el título contra el campeón de peso ligero Islam Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC), o si tendrá que enfrentarse a uno de los otros grandes nombres en el extremo superior de la clasificación con el fin de ganar una oportunidad por el cinturón.

► Ex campeón de la UFC en desacuerdo con la decisión de Topuria

Mientras Topuria cree que su trabajo está hecho en la división de peso pluma, un ex campeón de la UFC no está de acuerdo con esa afirmación.

Matt Serra (11-7 MMA, 7-7 UFC), que venció a Georges St-Pierre en UFC 69 en 2007 para convertirse en campeón del peso wélter de la UFC, cree que Topuria todavía tiene trabajo por hacer en las 145 libras.

«Creo que va a ser interesante verlo en 155«, dijo Serra esta semana durante una aparición en OverDogs Podcast. «Me hubiera gustado verlo en 145 un poco más porque siento que tuvo algunas grandes victorias, obviamente, con Volkanovski y Max Holloway, pero creo que podría ser un poco prematuro subir.

«No es que no pudiera hacerlo. Estoy seguro de que podría hacerlo, pero ¿por qué no ser un salvaje y limpiar esa división aún más? Tienes a Diego Lopes. Tienes a todos los tipos de ahí abajo que son peligrosos. ¿Sabes lo que quiero decir? No sé. Me hubiera gustado verlo pelear allí un poco más».