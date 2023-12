Matt Riddle y su familia estuvieron enfermos

Tres meses después de que fuera despedido de la WWE, Matt Riddle recaló en MLW, empresa en donde ya trabajó antes de su llegada a la WWE, y que incluso ya sacó mercancía con su nombre. Además, el «Original Bro» avisaba recientemente de que en 2024 los fanáticos de la lucha libre verán una versión suya mejorada:

► Matt Riddle da una actualización sobre su vida a los fanáticos

Recientemente, Matt Riddle acaba de brindar algunas actualizaciones importantes de su vida después de su salida de la promoción con sede en Stamford, y recientemente recurrió a su cuenta de Instagram para brindar algunas actualizaciones sobre su vida. El Original Bro mencionó que estaba enfermo, al igual que sus hijos, y que se mantuvo ocupado encargándose de los problemas de salud de los suyos.

«¿Que tal estáis todos? Sólo una pequeña actualización de vida. Si no ha tenido noticias mías, estaba bastante enfermo, mi niña estaba bastante enferma, mi único hijo tenía un problema de apéndice y tuvo que ser operado de emergencia y luego, mi novia tuvo un problema que necesitaba ser operado de emergencia también. Además, tuve un bebé. He estado un poco ocupado. Entonces, si no he devuelto una llamada telefónica o un mensaje en la última semana, todavía me gustas, solo que he estado muy ocupado últimamente. Muy bien, solo quiero compartir eso con todos y contactarme si realmente necesitas algo. ¡Todo bien gracias! ¡Ama a todos! ¡Felices vacaciones! ¡Adiós!»

Ahora Matt Riddle iniciará en MLW una nueva etapa en su carrera, la cual espera revindicar tras salir en no muy buenos términos de WWE, ya que fue protagonista de un incidente en un aeropuerto, mismo que se hiciera público al poco tiempo.