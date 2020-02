En Survivor Series 2019, Matt Riddle estaba en el extremo receptor de un RKO de Randy Orton, después de que este había eliminado a Orton del encuentro segundos antes.

Riddle ha sido noticia desde el Royal Rumble, donde supuestamente tuvo un encuentro entre bastidores con Brock Lesnar, a quien constantemente llamaba en las redes sociales. Desde entonces, ha prometido que él será quien retirará a Brock Lesnar, y ha insistido en aquello a pesar de que WWE aparentemente había prohibido que realizara mención alguna.

Cuando Randy Orton no está tratando de terminar las carreras de las superestrellas de WWE en Monday Night Raw, está «lanzando su veneno» contra otros en Twitter. Parece que ahora se las ha tomado contra otra estrella de NXT que es muy activa en las redes sociales. Se trata de Matt Riddle, quien recientemente ganó el Campeonato en Parejas NXT junto a Pete Dunne en NXT TakeOver: Portland el domingo pasado.

De hecho, El «Original Bro» tuiteó sobre su gran victoria en Portland, llamándose a sí mismo y a Pete Dunne como «sementales». Randy Orton vio esto y tuvo su propia réplica.

Hated you. Now I get it. Good luck. Also fuck off. https://t.co/rsfDz8cCDG

– «Bros, Sementales, Broserweights, Campeones«

– «Te odié. Ahora lo tengo. Buena suerte. También, Jó**te»

No está claro cómo Orton encaja en todo esto, pero es posible que esté pagando a Riddle en especie por el asunto reciente con Brock Lesnar. O tal vez, esta situación entre Matt Riddle y Randy Orton no se trate nada en absoluto y solo sea Orton tratando de «jugar» con la audiencia como de costumbre.

Sin embargo, Riddle sí se dio tiempo para responder a «La Víbora» en otro tuit, sin guardarle rencor alguno a la superestrella de Raw.

I woke up at the crack of noon today and saw this, and I all I could think was “Randy is the Coolest! Also don’t smash my head with a chair bro” #viper #bro #stallion https://t.co/tfMV3L6kZX

— matthew riddle (@SuperKingofBros) February 18, 2020