Allá por marzo de 2018, poco antes de WrestleMania 34, que WWE situara a Braun Strowman como retador al Campeonato de Parejas Raw supuso un movimiento muy criticado por sus formas. Todo, debido a que durante el episodio rojo del 12 de marzo de ese mes, «The Monster Among Men» defenestró él solito a las cinco mejores duplas de la marca en una Batalla Campal, para después hacer lo propio con Cesaro & Sheamus en el magno evento. Eso sí, teniendo el inestimable apoyo de Nicholas en su esquina…

Y si bien lo sucedido durante estas últimas semanas en torno a Matt Riddle y Pete Dunne no llega a tales extremos, puede considerarse una decisión creativa cuanto menos controvertida. «The Original Bro» y «The Bruiserweight», más conocidos en conjunto como «The Broserweights», conquistaron ayer el Dusty Rhodes Tag Team Classic tras un desempeño impecable, pues quienes hayan seguido mínimamente sus trayectorias en los últimos años sabrán que estamos ante dos competidores de primer nivel.

Sin embargo, analizándola desde un punto de vista lógico —dentro de lo que la lógica permite bajo la suspensión de la incredulidad necesaria para disfrutar de la lucha libre—, la historia de este triunfo guarda poca credibilidad.

► Matt Riddle y Pete Dunne vs. la mejor división de duplas de WWE

Cierto que los ganadores de la edición del Dusty Rhodes Tag Team Classic 2019 fueron Ricochet y Aleister Black, otra alianza improvisada, sin nada en común hasta ese momento. Pero al menos, sus oponentes no lucían a la altura de los que se han cruzado en el camino de Riddle y Dunne.

«The One and Only» y «The Anti-Hero» batieron en cuartos a Fabian Aichner & Marcel Barthel; quienes por entonces aún no gozaban de su estatus actual, en semifinales a unos DIY que seguían manteniendo tiranteces internas, y en la final a The Forgotten Sons, un equipo siempre a las puertas del impulso.

Mientras, el camino de los ganadores de este 2020 los ha llevado a enfrentar a Mark Andrews & Flash Morgan Webster, Imperium y Grizzled Young Veterans. Tres tándems de NXT UK engrasados desde 2018, dos de ellos exmonarcas.

Entiendo que de cara a la audiencia la popularidad de Riddle sea un factor importante, teniendo en cuenta además que el mes que viene Matt Riddle y Pete Dunne irán contra The Undisputed Era por el Campeonato de Parejas NXT en TakeOver: Portland. Pero ciertamente, ni la división de duplas de la marca dorada ni la de su subsidiaria británica salen muy bien paradas tras el resultado del torneo.

Quizás Triple H buscase una solución para Riddle, después de su ascenso individual por ahora en hibernación, y al fin y al cabo se trate de un apaño creativo, porque cuando un servidor supo del emparejamiento del ex-MMA con Dunne, sólo cabía pensar en un único motivante: armar una rivalidad entre ellos tras desavenencias y falta de entendimiento dentro y fuera del ring. Vía que en numerosas ocasiones WWE ha tomado y que dentro de este contexto del Dusty Rhodes Tag Team Classic luce de sentido común. Si es cierto que Alex Shelley continuará en NXT, ¿qué tal haber apostado por The Time Splitters?