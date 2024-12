Matt Riddle: «¿WWE? ¿UFC? No lo cambiaría por nada»

En la actualidad, Matt Riddle divide su tiempo en la lucha libre profesional entre México y Estados Unidos. Durante el reciente evento AAA Cierre De La Gira Origenes perdió el Campeonato de Peso Crucero contra Laredo Kid. Poco antes, venció a Donovan Dijak en MLW Eric Bischoff’s One-Shot 2024. También enfrentó a Mustafa Ali en WrestleCade SuperShow 2024. O debutó en TNA durante Turning Point 2024.

► No lo cambiaría por nada

¿Preferiría continuar luchando en WWE? Quizá. Pero «The Original Bro» no parece alguien que mire atrás para lamentarse. No pudo triunfar -más bien por decisiones suyas que por cuestiones ajenas a su control- como se esperaba en el imperio, como tampoco en UFC, pero durante su reciente entrevista en Developmentally Speaking explica que tampoco cambiaría nada.

«Al mismo tiempo, esa es un poco la historia de mi vida. En la UFC, una racha de cinco victorias, venciendo a peleadores clasificados en los primeros puestos, clasificado entre los diez mejores del mundo en peso wélter, fumas marihuana, te despiden. En WWE, la estás rompiendo, tu compañero se lesiona, y te conviertes en el tipo al que The Bloodline golpea todo el tiempo o algo similar, lo cual está bien. Pero luego vas al aeropuerto, te tomas un par de cócteles y las cosas se tuercen, la gente te dice cosas. Lo que sea. Al final del día, las cosas pasan, estoy donde estoy. Probablemente la gente me criticaría, pero no lo cambiaría por nada del mundo [ríe]. Así soy yo. Se supone que debes tener altibajos, picos y valles«.

Seguramente, Matt no regrese a las artes marciales mixtas pero no hace mucho comentaba que existe una alta probabilidad de que vuelva a WWE.