Es bien sabido que Matt Riddle quiere enfrentarse a Brock Lesnar y a Goldberg, y ya dicho muchas cosas que cruzan la línea, hecho que le causó problemas con los antes mencionados y encontronazos no tan amistosos tras bambalinas. Incluso, Vince McMahon lo llamó a su oficina en Stamford, Connecticut, para rendir descargos por las quejas de Lesnar y Goldberg. Es más, el exUFC fue a encarar a Riddle y le dijo que nunca iba a luchar contra él, porque no era nadie, según diversas fuentes. Algo que parece confirmar Riddle en entrevista con Fansided.

► Matt Riddle vs Brock Lesnar

"Sacudí la bola negra, sacudí la bola 8 y no se ve bien, no se ve bien (risas). Seré honesto. ¿Voy a parar de buscar esa lucha? No. Realmente quiero tener ese combate, incluso si él toma alguna de las cosas que dije mal o personales. Lo entiendo, supongo, quiero decir, no lo entiendo, pero... bueno, lo que sea.

"Al final del día, creo que voy a convertirme en lo suficientemente valioso hasta el punto en donde él quiere tener la lucha, y cuando me convierta en alguien tan valioso que haga que ese día llegue, obtendré mi lucha soñada. Pero eso es un montón de trabajo y tengo mucho trabajo por delante.

"Creo que el Performance Center sería el lugar más seguro para hacer la lucha (risas). Creo que sería bueno. No es una falta de respeto. Creo que tengo un estilo muy bueno y creo que Brock tiene un estilo increíble y creo que los dos van uno contra el otro, tipo grande contra tipo pequeño, pero el pequeño puede resistir, creo que hay algo allí. Soy bastante legítimo. La gente puede olvidarlo, pero soy bastante bueno".