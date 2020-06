Cuando el "Original Bro" empezó a hablar del miembro del Salón de la Fama de WWE seguro que muchos pensaron que un día se daría un mano a mano Matt Riddle vs Bill Goldberg. Pero sabiendo que el segundo está cada vez más cerca de su retiro así como que no le ha gustado nada lo que el primero ha dicho de él cualquiera diría que es improbable, como poco, que suceda. Quizá sea existan más posibilidades para Riddle vs Brock Lesnar.

► Matt Riddle vs Bill Goldberg: "No sería grande"

No obstante, continuando con su posible enfrentamiento con "The Phenom", Riddle piensa que no sería una gran lucha, como dijo a ESPN.

"Nunca quise un combate con Goldberg, no creo... A menos que fuera como un minuto... No creo que fuera un gran combate. Brock es realmente bueno, por eso sí quiero una lucha con él, pero no soy un fan del trabajo de Goldberg. Siendo que ha sido muy impulsado, que ha conseguido mucho, cuando muchas otras personas quizá lo merecían más. Eso es todo. No puedo decir nada en contra de que el tipo vale millones de dólares. Es una superestrella. Pero simplemente no es mi tipo".

Si ninguno de los dos luchadores quiere el combate, ¿por qué habría de darse? Lesnar tampoco parece tener demasiado interés en Riddle pero en este caso este sí por lo que puede que se de más adelante, antes de que "La Bestia Encarnada" se retire de los encordados.

Por otro lado, ahora mismo Riddle está ocupado con AJ Styles y el Campeonato Intercontinental. Es de suponer que se verán las caras en Extreme Rules 2020 después de que el "Original Bro" venciera al monarca el viernes pasado en televisión en su debut en SmackDown.