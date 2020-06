Matt Riddle y su última y desconcertante entrevista: Vince McMahon, Goldberg y la envidia

Cuando saltó la noticia hace dos años de que WWE había decidido contratar a Matt Riddle, reportamos que su actitud podía ser el principal hándicap de cara a una carrera exitosa allí, después de su polémico despido de UFC. Y lo cierto es que llevábamos tiempo sin ver a un luchador tan irreverente delante y detrás de las cámaras del Imperio McMahon, algo que puede que al fin y al cabo atraiga al "Chairman". Les recuerdo un reporte de WrestlingNews.Co del pasado mes de noviembre.

Claro que, una cosa es demostrar personalidad y otra es alimentar rivalidades por tu cuenta, burlándote de Goldberg o buscando a Brock Lesnar entre bastidores para proponerle un combate. Como resultado, diríamos que la percepción de Vince hacia "The Original Bro" ha cambiado, y ahora, bajo una entrevista concedida a Hindustan Times, el ex-Campeón de Parejas NXT reconoce que su proceder seguramente molestara al mandamás... para a continuación, asegurar que en realidad no le importó.

«Creo que toman mi comportamiento y mi mentalidad, cómo veo las cosas, como algo irrespetuoso. Creo que incluso Vince tal vez se lo haya tomado como irrespetuoso. Cuando hablé con Goldberg, le dije que yo no estaba siendo irrespetuoso, sólo le estaba diciendo la verdad, estaba siendo honesto.

«No quiero enfadar o molestar a nadie. Pero la gente se toma las cosas de manera muy personal y se ofende con facilidad, especialmente en la lucha libre. Uno diría que la gente tiene la piel gruesa, pero muchos no. Puedes sacarlos de quicio muy rápido. En lo referido a gente que me importa, que es importante, nunca he molestado a nadie. Les gusto, y eso es lo que me importa.

«Tal vez haya algunos luchadores, y no diré nombres, que estén envidiosos porque soy el nuevo juguete. Pero al final, todo se reduce a egos y dinero. Algunos pueden molestarse si reto a alguien, pero ese es mi trabajo. Mi trabajo es conseguir que a la gente le importe lo que hago. Y a veces voy a alterar a algunos y voy a enfadar a gente de verdad. Pero te digo una cosa, a mi jefe no le importa».