Matt Riddle: «Tengo cinco hijos… que yo sepa»

Entre la broma y la rudeza, con una nueva actitud (o la misma de siempre) -ahora se llama a sí mismo «The Rude Dude«- Matt Riddle explica en qué momento está de su vida y carrera en la lucha libre. Esto cuando hace poco se anunciaba de manera oficial un próximo combate que tendrá con el también ex-WWE Killer Kross.

► En palabras de Matt Riddle

El Rude Dude y la presión de ser protagonista

“Me siento bastante bien, ya sabes. Voy tras el Campeonato Mundial de ACW. Richard Holliday es el campeón actual. No es solo entre él y yo — la última vez casi lo gano, pero se llevó la victoria por descalificación. Técnicamente retuvo el título, pero ahora también están Matt Cardona y Nic Nemeth. Así que, honestamente, es un evento estelar lleno de estrellas. Cuando tienes tanto talento junto, cualquier cosa puede pasar. Pero creo que The Rude Dude se va a ir a casa como el nuevo campeón. La presión está encima. Pero siento que he vivido con presión toda mi vida”.

.@SuperKingofBros no more. What will the «Era of the Rude Dude» mean for MLW? pic.twitter.com/bQcfIDADeY — MLW (@MLW) October 16, 2025

Su regreso a ACW y el amor por los fans

“¿Por qué vuelvo a ACW? En primer lugar, por los fans. Los fans son increíbles. Yo soy originario del norte del estado de Nueva York, de Saratoga Springs, así que esto es como regresar a mis terrenos. He estado trabajando en el circuito independiente, con muchas personas y empresas diferentes cada fin de semana. Y debo decir que ACW —Awesome Championship Wrestling— probablemente sea una de las compañías más profesionales y mejor administradas del panorama actual. Y no solo en Estados Unidos, probablemente a nivel mundial. Esa es una de las principales razones por las que vuelvo. Los fans… y también el catering, que es muy bueno. Buena comida italiana.”

La paternidad

“Sí, soy papá. Tengo cinco hijos… Cinco que sepa yo. Podría haber más. Pero te diré algo: cuando sales en televisión y ganas tanto dinero como yo, te reclaman. Yo no ando embarazando a nadie, pero dicen ‘¡Ah, no sabía que era él!’. Sí saben que soy yo. Siempre lo saben. Después de las luchas, hasta ofrecen pruebas de ADN gratis.”

Las travesuras de Halloween

“Crecí con algo parecido a lo que llaman Mischief Night, pero nosotros no le decíamos así. No sé por qué, pero le llamábamos Noche del Repollo (Cabbage Night). Supongo que era algo de Saratoga. Yo fui a la preparatoria Saratoga Springs, pero vivía en las afueras, en un pueblito llamado Porter’s Corners, Nueva York. En esa noche solíamos lanzar huevos, algo de papel de baño… pero como llueve y hace viento, el papel no dura mucho. Todo es biodegradable. Hasta los huevos son biodegradables — buenos para el césped, tal vez. Me gustan las bromas así: asustar a alguien, lanzar un huevo o papel, pero nada con pintura o que dañe propiedad privada. Soy un tipo rudo, pero tengo sentido común.”

Su nueva actitud: de “King of Bros” a “Rude Dude”

“He salido de mi antigua fase de buen chico, de ser el King of Bros o el Original Bro. Ahora soy un tipo rudo — un rude dude. Ya no me importa. Voy a mantener esto PG, pero realmente no me importa. A la mayoría les puedo destrozar la cara. Y eso se siente liberador, como quitarte una capa o un abrigo que no quieres usar. Finalmente me lo quité. Se siente bien.”

Su estilo y la “Matt Riddle Collection”

“En cuanto a la ropa — esto es parte de la Matt Riddle Collection. Hay una página web llamada IEDM, que vende ropa tipo rave o para festivales de música electrónica. Yo realmente no voy a esos festivales, pero me gusta la ropa, y como viajo mucho, es muy cómoda. Este es uno de los conjuntos de mi línea, pero tengo más diseños: locos, terroríficos, psicodélicos — con hongos, cosas así. Trato de incorporar todo lo que soy en la marca. Tienen un gran equipo. Puedes entrar al sitio y buscar Matt Riddle Collection, o ver otros estilos y elegir lo que te quede mejor.”