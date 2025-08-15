Matt Riddle sobre CM Punk: “Sus mejores días pasaron”

Una vez más, Matt Riddle ataca a CM Punk. Podría pensarse que tiene algún problema con él. Cuando Punk regresó a la WWE, Riddle se burló: «Oigan, WWE, si pensaban que yo era alguien complicado con el que tratar diviértanse con el 0-2 (por sus peleas en UFC».

Tiempo después, declaró: “No soy fan de ese tipo. Ese tipo apesta. Es un llorón con el que es una mierd trabajar detrás del escenario. Porque se queja y se queja. Este tipo se queja incluso de tener múltiples reinados como campeón mundial. He escuchado de mis amigos que siguen trabajando allí (en WWE) que él es un dolor de cabeza, y esto no es una historia, son hechos. Así que, es lo que hay».

► Matt Riddle sobre CM Punk

Atendamos a su nuevo ataque desde TMZ’s Inside The Ring:

“Tengo buenos amigos en el roster que todavía dicen que es un idiota con el que trabajar. Si no generara la cantidad de dinero y atención que genera, no estaría ahí. Mérito para él: llena arenas, vende entradas, vende mercancía… Por ahora, mis respetos para él, la está rompiendo”. “Creo que sus mejores días como luchador quedaron muy atrás. No es un ataque… pero puedo decirte que él definitivamente tampoco lo es, especialmente con todos los errores (botches)”.