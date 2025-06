Matt Riddle sin filtro: ataca a CM Punk y un roce con John Cena

Matt Riddle recuerda sus tiempos en la WWE y, desde la distancia, critica a CM Punk y recuerda una vez que John Cena lo regañó. A nadie sorprenderá ya que los años del «Original Bro» en la compañía estuvieron marcados en buena parte por la polémica.

“Todavía están reconstruyendo. Y, sabes, yo tampoco soy fan de ese tipo. Ese tipo apesta. Es un llorón con el que es una mierd trabajar detrás del escenario . Porque se queja y se queja. Este tipo se queja incluso de tener múltiples reinados como campeón mundial. He escuchado de mis amigos que siguen trabajando allí (en WWE) que él es un dolor de cabeza, y esto no es una historia, son hechos. Así que, es lo que hay.»

“He trabajado con Cena. Me gusta trabajar con Cena. Es un gran tipo. Hemos tenido nuestros pequeños roces. La primera vez que lo conocí, accidentalmente le dije que pensé que sería más grande. No creo que le guste que lo llamen pequeño —que no fue lo que dije, pero pensé que sería más alto o más corpulento—. Él me respondió con una reprimenda, ida y vuelta. Me molestó por ser el ‘King of Bros’, trató de que le explicara qué significaba eso, y ninguna respuesta fue lo suficientemente buena para John Cena.”