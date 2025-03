Matt Riddle: «Si Vince McMahon abre otra compañía…»

Se viene hablando de la posibilidad de que Vince McMahon abra otra compañía. «Ahora, sobre Vince, puedo decirles esto: quiere iniciar otro negocio, otra compañía, porque está aburrido. Se lo ha dicho a varias personas, y ha dejado claro que quiere iniciar algún tipo de empresa de entretenimiento, pero no será de lucha libre», reportaba no hace mucho nuestro compañero Bryan Álvarez del Wrestling Observer.

Vince McMahon en el partido de los Knicks v Heat en el Madison Square Garden anoche pic.twitter.com/COM9amffCc — Superluchas.com (@Superluchas) March 18, 2025

► Le patearía el trasero

Ahora, ¿y si fuera dentro de la industria de la doce cuerdas? O, sin abrirla, ¿qué pasaría si el ex mandamás de la WWE invirtiese en una existente e intentara hacerla lo más grande posible? Lo único que podemos hacer ahora mismo es especular. Pero con una cosa no: Matt Riddle estaría abierto a unirse. El ahora luchador independiente habló de ello recientemente en una entrevista con Going Ringside:

«A través de los rumores, he escuchado que Vince podría tener otra empresa». Cuando le preguntaron si estaría interesado en trabajar de nuevo con McMahon, respondió: «Oh, estoy interesado en cualquiera, hermano. Soy un contratista independiente. A diferencia de cuando estaba bajo contrato con WWE, ahora realmente puedo trabajar donde quiera, cuando quiera y por la cantidad de dinero que quiera.»

Hace un tiempo, Riddle hablaba así de su relación con McMahon:

“La cosa es que he estado mucho en la televisión. Trabajo mucho, ya sabes. Vince me ve todas las semanas al menos una vez. Tengo muchos apretones de manos, ‘buen trabajo’, ‘me encantan tus cosas’, esto, aquello, muchos cumplidos. Todavía tengo que recibir un abrazo de Vincent McMahon, ya sabes. Esperaba conseguir uno después de SummerSlam, pero no fue así. Y no quiero forzarlo. No lo estoy forzando. Abrázame cuando estés listo, bro«.

Embed from Getty Images