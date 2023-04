Matt Riddle regresó a WWE y atacó a The Miz

The Miz apareció en RAW para hablar de su experiencia en WrestleMania 39, de la cual tuvo muchas quejas.

El Asombroso se quejó de que Snoop Dogg le hubiera pactado dos encuentros sorpresas en el evento magno de WWE, además que él mismo lo golpeó usando sus anillos como manoplas.

Mike aseguró que estaba cansado de eso y no quería más sorpresas; sin embargo, de la nada apareció Matt Riddle, quien llevaba meses de no aparecer en WWE.

El Bro se congratuló de estar de regreso, pero son mediar palabra, Miz se lanzó contra él, pero Riddle respondió y le conectó varios golpes hasta dejarlo noqueado.

Riddle está de regreso y ahora habrá que ver que le depara el futuro al Original Bro.

MATT RIDDLE IS BACK!@SuperKingofBros is here on #RawAfterMania! pic.twitter.com/FIBQfcjQ8h

— WWE (@WWE) April 4, 2023