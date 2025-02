Matt Riddle: «¿Regresar a WWE? Tal vez pronto»

Matt Riddle tiene una alta consideración de sí mismo, aún reconociendo que no es del gusto de todo el mundo. Mientras reina como Campeón Mundial de Peso Completo de MLW y continúa viajando por toda la escena independiente, «The Original Bro» habla de la posibilidad de regresar a WWE en Stories With Brisco And Bradshaw.

► Si dependiera de él…

«Me encantaría regresar a WWE algún día, tal vez pronto. Pero la cosa es que, lo que ellos quieran. No depende de mí, esa es su decisión. Si fuera por mí, ya estaría allí. Nunca me habría ido. Pero depende de ellos, es su decisión, y respeto la que tomen. Hasta entonces, voy a ganar todos los campeonatos posibles, voy a luchar en todos lados bajo el sol, en todos los países. Sé que voy a estar en Australia, Europa. Solo en los próximos meses, probablemente voy a ir a ocho países diferentes, luchar en 20-30 lugares distintos y hacer lo mío.

«A veces es mucho, pero al final del día… Edge me dijo una vez, ‘El movimiento es loción,’ y también creo que si me quedo quieto mucho tiempo, me estanco, me vuelvo perezoso, me canso. Necesito seguir en movimiento, como un tiburón. Necesito seguir nadando, o simplemente voy a morir. No literalmente, metafóricamente. Pero creo que solo tengo que seguir moviéndome, seguir luchando, seguir trabajando duro, seguir haciendo lo correcto, y eso es todo lo que realmente puedo hacer.

«Incluso antes de llegar a WWE, trabajaba muy duro, y la gente me preguntaba, ‘Si nunca llegas a WWE, ¿te pondrías triste?’ Y yo les decía, no. Entonces me decían, ‘¿Por qué?’ Y yo les respondía, porque siento que incluso ahora, después de WWE, siento que soy un clásico de culto. No soy del gusto de todos, no soy su taza de té. Pero cuando lo soy, definitivamente soy tu taza de té, definitivamente quieres verme. Soy como una película de terror de serie B que la gente ama, como ‘Evil Dead’ o ‘Buffy The Vampire Slayer’. No soy mainstream todo el tiempo, pero toco lo mainstream, y tengo un público que me seguirá, probablemente por mucho, mucho tiempo.»