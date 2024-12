Matt Riddle: «Quiero acabar la historia de RK-Bro»

Es una incógnita, incluso parece improbable, que Matt Riddle regrese a la WWE. Aunque él hablaba así de ello no hace mucho: “Creo que las posibilidades de que vuelva son extremadamente altas. Creo que cuanto más tiempo esté fuera, cuanto más duro trabaje y más haga, más probabilidades hay de que pueda volver”. Así mismo, entre otras numerosas ocasiones en que ha entrado a dicha conversación, en una dio a conocer que Randy Orton le ha preguntado alguna vez si quiere volver.

► Un final ¿necesario?

Ahora, ¿y si regresara? Es imposible saber qué haría y si finalmente se convertiría en la gran estrella que parecía que iba a ser. Pero una cosa sí está clara: le gustaría volver a colaborar con «The Viper». En una reciente entrevista con Developmentally Speaking, «The Original Bro» explica que quiere ponerle un punto final a la historia entre ambos, aunque eso suponga que reciba la famosa patada a la cabeza que durante una época la compañía le prohibió usar a Orton.

«Me encantó todo lo que hice. Ojalá hubiera podido terminar la etapa con Randy. Con sus lesiones y, al principio, cuando empezamos a formar equipo, él contrajo COVID y estuvo fuera un par de meses; lo tuvo muy fuerte. Luego, con las lesiones, tenía que tomarse semanas libres aquí y allá. Honestamente, estaba esperando a que regresara… Como dije, lo que realmente quería terminar era RK-Bro. RK-Bro tiene algunos cabos sueltos, por así decirlo. Sería genial poder cerrar eso, incluso si termina con que me dé una patada, lo que sea. Sería bueno ponerle un punto final. RK-Bro, me gustaría terminar eso. Pero si no lo hago, Randy y yo seguimos siendo amigos. Me manda mensajes y me escribe todo el tiempo, y eso ya es suficiente para mí. Así que sí, estoy feliz».