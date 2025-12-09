Matt Riddle: Primero UFC, luego TMZ y entonces WWE

El siempre polémico Matt Riddle habla sobre su pasado en UFC, entrada a WWE, el consumo de cannabis, la política en la lucha libre y mucho más. Todo en una reciente entrevista con el ex-luchador Shane Douglas.

► En palabras de Matt Riddle

Sobre cómo empezó el interés de WWE en él

«Cuando empecé a entrenar, por mi pasado en MMA y mi carrera controvertida incluso allí, en cuanto comencé en la lucha libre profesional, TMZ y todos empezaron a sacar artículos. Entrenaba en Monster Factory y allí habían pasado MVP, Sean Waltman, Bam Bam Bigelow… muchos iban a ayudar, a enseñar, y muchos estaban conectados de una forma u otra. Cada uno daba su opinión. Conseguí una prueba bastante rápido y estaban muy, muy interesados en mí. Pero por mi pasado en UFC, con aquel test antidrogas fallado por cannabis —y en ese momento el cannabis era un NO total— la cosa se paró».

Sobre seguir trabajando pese a los rechazos

«Empecé a luchar en las indies. No iba a aceptar un ‘no’ y ya está. Trabajé en EVOLVE, Progress, RevPro, OTT en Irlanda, Defy en el noroeste del Pacífico, House of Glory… en todas partes. Eso sabía que era lo que tenía que hacer. Incluso New Japan iba a contratarme, pero por mi pasado con la UFC dijeron: ‘En Japón el cannabis es muy tabú’. Sentía que todos eran ‘noes’ solo para ver cómo reaccionaba. Y yo simplemente respondía: ‘Genial. Seguiré luchando hasta ser innegable, hasta que seáis vosotros quienes me llaméis'».

Cuando las grandes empresas finalmente le llamaron

«Al final pasó: New Japan me llamó. Entonces hablé con Gabe [Sapolsky] y le dije: ‘Oye, New Japan está hablando conmigo, quizá quieras decir algo a la gente que conoces…’”. Triple H me llamó. Y lo demás es historia. El punto clave fue mi conexión con EVOLVE y Gabe, y trabajar sin parar en todas partes.

Sobre la política en la lucha libre

«En la lucha libre hay mucha política, no solo en WWE; aún más en las independientes. Para gente como tú o como yo, cuantas más compañías, más valor, más ojos puestos en ti, más dinero. Pero para algunas empresas, se comportan como si fueran tiempos de territorios… solo que ahora todo está en internet. El drama entre compañías puede ser mucho. Yo solo intento arreglar todo y trabajar en todos lados»

Sobre ser una rareza en WWE por su background real de combate

«Era una rareza, sí. Lo que me hace distinto es que, aunque fui top 10 mundial en MMA y soy legítimo, una de mis mayores fortalezas es mi habilidad para vender. Aunque pueda matar a cualquiera, hacer todos los movimientos, levantar a todo el mundo… mi capacidad para vender y ser vulnerable es lo que me hacía valioso. Eso me separa de otros artistas marciales mixtos que se pasaron a la lucha. Hay otros como Ronda Rousey, Shayna Baszler, o los Shamrock, pero siento que nadie lo hizo como yo. Muchos pueden parecer unidimensionales. Yo siempre quise ser fanático de la lucha siendo niño. No quería ser ‘un pequeño Brock Lesnar’. Quería ser yo. Poder hacerlo todo. Tomar un Canadian Destroyer de Jeff Hardy y venderlo como loco, no no-venderlo todo. Mi tiempo en las indies me obligó a eso: allí solo ganas respeto siendo realmente bueno».

Sobre las indies y luchar con el público encima

«En las indies no tienes 10 o 20 pies de distancia. El público está ahí mismo. Tienes que ser realmente bueno».

Sobre lo difícil que es aprender lucha libre

«Es una industria durísima. Ser gran atleta ayuda, saber actuar ayuda, pero nada garantiza nada. Hay gente que llega y parece que será una estrella… seis meses después está fuera».

Sobre si su pasado de MMA le ayudó o le perjudicó en WWE

«Cuando empecé en las indies y abracé más mi pasado de MMA, fue perfecto. Pero cuando empecé, aunque era nuevo, me veían “aquí arriba” por mi pasado en UFC. Al principio hacía frog splashes, spinebusters… cosas que veía en TV. Pero otra gente las hacía mejor porque tenían diez años de práctica, y yo seis meses. Lo que sí hacía mejor eran los suplex alemanes y los movimientos shoot, porque eso lo hacía todos los días cuando la gente trataba de detenerme. Así que pensé: ‘¿Por qué no hago más de esto? Más sumisiones, más golpes'».

Sobre luchar de forma “realista”

«En las indies, si alguien intentaba lanzarme contra las cuerdas, yo simplemente… caminaba. Daban el latigazo y yo daba dos pasos y les golpeaba. ¿Por qué iba a seguir corriendo?».

El cambio al llegar a WWE

«Cuando llegas a WWE tienes que trabajar más con la gente. No puedes tener la actitud de: ‘Mi personaje no hace eso’. A veces tienes que dejar que te lancen, que hagas cierta secuencia. Tienes que ser más flexible. Como hablábamos: ‘No vamos a salir de esta etapa si no cambiamos algunas cosas’. Es igual: es arte, pero también negocio. Branding a gran escala, dinero. Aunque tengas una gran historia o un guion perfecto, quienes invierten y ponen millones pueden querer cambiar un personaje o una escena porque tienen una agenda o porque es mejor financieramente».