Matt Riddle: «No le gustaba mucho a Randy Orton»

Matt Riddle recuerda la situación en que Randy Orton pudo pensar que le estaba faltando al respeto asegurando que al principio no le gustaba a «The Viper». Los dos luchadores acabaron siendo grandes compañeros de equipo y campeones en parejas y podría decirse que también forjaron una buena relación. De hecho, «The Original Bro» contaba no hace mucho que Orton le ha preguntado si quiere regresar a WWE. Además, los dos han compartido muchos elogios a lo largo de los años.

► La relación con Randy Orton

«Antes de que realmente lucháramos en un combate completo, Randy no era un gran fan de mí. Supongo que pensaba que yo era irrespetuoso porque llevaba los auriculares puestos. Él llegó al vestuario, todos se estaban dando la mano.

Yo no quería parecer un tonto y acercarme a él. No quería hacer eso. Así que simplemente le hice un gesto con la cabeza. Estaba esperando mi oportunidad para darle la mano, pero supongo que él lo interpretó como una falta de respeto. No era que lo estuviera ignorando.»

Riddle comparte también en Barstool Rasslin’ que Orton ya había suavizado la conexión entre ambos cuando él protagonizó aquel extraño segmento con Asuka en que olvidó lo que tenía que decir:

«Después de eso, hice un promo con Asuka donde olvidé mis líneas. Tenía un segmento largo hablando sobre robots en Japón, y lo olvidé. No sabía que estábamos en vivo; pensé que estábamos grabando. Cuando hice eso, pensé: ‘Oh no, probablemente esté en problemas.’

Cuando entré al vestuario, la primera persona que dijo algo fue Randy. Me dijo, ‘No sé si esa mierda estaba planeada, chico, pero fue lo más divertido que has hecho desde que estás aquí. Ese fue tu mejor promo hasta ahora.’ Yo pensé: ‘Bueno, al menos Randy lo aprobó.’ Y luego Vince, Bruce y todos los demás de creativo también lo disfrutaron.»