Matt Riddle no aprende: mencionó de nuevo a Brock Lesnar

Que Brock Lesnar se acerque a ti en una actitud no demasiado amistosa para amenazarte entre bastidores de Royal Rumble 2020 no debe ser plato de buen gusto para nadie. Y Matt Riddle mostró serenidad, pero seguramente porque otra respuesta lo hubiese llevado al hospital. Es lo que suele ocurrir cuando, como dicen los yanquis, «you don’t put your mouth where your money is», al igual que quedó patente en su encontronazo con Goldberg tras bambalinas de SummerSlam 2019.

Y parece que algo más que el susto en el cuerpo se llevó Riddle de Royal Rumble, porque Dave Meltzer reportó que no fue casual la eliminación tan pronta de «The Original Bro» en la campal varonil, revelando además que no goza precisamente de demasiada simpatía entre la cúpula de WWE.

Suceso que de resultas, según Mike Johnson, habría provocado un cambio en la política de uso de redes sociales por parte de los talentos.

Pero, o bien sí hay detrás un plan de que eventualmente Riddle y Lesnar se vean las caras, o bien la estrella de NXT no tiene muy en estima su integridad física. Porque en unas declaraciones realizadas tras su eliminación en Royal Rumble 2020, este vuelve a mencionar a «The Beast».

De verdad quería ponerle las manos encima… de verdad quería ponerle las manos encima a Brock. Lo vi lanzando a todo el mundo fuera del ring. No me importa lo que él diga o lo que cualquier otro diga. No me importa si quiere el combate o no, voy a conseguirlo. No me importa. No depende de él.

No me gusta que me digan que no, especialmente cuando uno trabaja tan duro como yo. Confíen en mí. Les garantizo que le pondré las manos encima y haré que ese combate ocurra y acabaré con su carrera. Acabaré con su carrera. Lo prometo.