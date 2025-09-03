Matt Riddle no aparece en show benéfico y responde

La polémica parece nunca soltar la mano de Matt Riddle. Hace solo unos días -desde que dejó la WWE ha estado más alejado de los grandes focos de atención, pero aún así la controversia no lo deja- conocíamos su malentendido con Shane McMahon en el funeral de Hulk Hogan o lo escuchábamos criticar a CM Punk.

► Matt Riddle no aparece en evento benéfico

Y en esta ocasión nos adentramos en el show inaugural de la nueva promotora luchística Global Wrestling Kingdom, A New Kingdom Rises, comandada por el también exWWE Al Snow realizado el pasado 31 de agosto para descubrir que, al contrario de lo que estaba programado, no se vio a Riddle luchando en el combate principal.

«El Bro Original» debería haber enfrentado a Simon Miller, pero terminó haciéndolo el popular guerrero británico Grado, ex de otras compañías reconocidas como TNA. Este lo contó lo siguiente a Cultaholic:

«Recibí la llamada el sábado por la noche de parte de Al Snow, Steve Lynskey y Liam, el promotor, para hacer el viaje de cinco horas desde Ayrshire hasta Barnsley. Estaba un poco preocupado de que los fanáticos se molestaran por ser yo el reemplazo, ya que somos luchadores muy diferentes en más de un aspecto. Sin embargo, la reacción fue increíble y todos en backstage trabajaron al máximo para dar a los fans un gran espectáculo. ¡Un aplauso a Simon Miller por ser un tremendo profesional también!».

Según nuestros compañeros, fuentes cercanas a la situación revelaron que Riddle fue contratado para el evento a través de su mánager hace varios meses, pero recientemente expresó quejas sobre su vuelo —diciendo que era demasiado barato— y su disgusto por tener que quedarse dos días en un hotel en Barnsley.

Después de que Riddle expresara sus preocupaciones, GWK intentó organizar seminarios de lucha libre profesional para que pudiera ganar dinero extra durante su estancia en el Reino Unido, pero no lograron concretar ningún evento con tan poca antelación. Riddle nunca canceló su contratación, pero tampoco viajó al Reino Unido, dejando a un conductor esperando varias horas.

Posteriormente, GWK recibió una respuesta de Riddle en la que señalaba que había aceptado otra contratación, pero que aún existía la posibilidad de que asistiera al show. Sin embargo, Riddle no abrió ninguno de los siguientes mensajes de GWK sobre su situación para el evento.

La ausencia de Riddle en el show de GWK obligó a la promotora a emitir reembolsos por los meet & greets, y fuentes cercanas han señalado que Riddle aún no ha devuelto el depósito que se le pagó. El evento de GWK, inaugurado por el alcalde de Barnsley, recaudaba fondos para organizaciones benéficas en apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica y veteranos sin hogar.

Ese día, Matt Riddle luchó en Boca Raton Championship Wrestling.

► La respuesta de Matt Riddle

Hace unos minutos (mientras se escriben estas líneas) Matt Riddle publicó una respuesta en dos videos en redes sociales.

«GWK, la razón por la que no fui es porque me reservaron un vuelo para el jueves para un show que era el domingo, y me dijeron que iban a organizar meet & greets, otras luchas y apariciones. No hicieron nada de eso, no tenía nada programado. Iba a estar sentado en una habitación de hotel por dos días en Londres. «Les dije varias veces que no podía hacer eso o que no lo haría, y yo ya tenía trabajo para jueves, viernes y sábado. Les dije que volaría a Londres el sábado por la noche, ustedes dijeron ‘tú lo pagas’, y yo respondí ‘no, ustedes lo pagan, descuéntenlo de mi pago’, pero se negaron. Así que volé a Miami y luché allí.» «Nunca dije que no les devolvería el dinero, eso es mentira. Tampoco era un evento benéfico, eso también es mentira. Eso fue un cambio de última hora. Además, me reservaron el peor vuelo de la historia. GWK, esta probablemente sea su última etapa.»

