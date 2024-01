Matt Riddle compara a Vince McMahon con Dana White

De 2008 a 2013 Matt Riddle fue peleador de MMA, y trabajó para UFC, Bellator y Titan FC. Como luchador arrancó su carrera desde 2014, en la mencionada década ha trabajado para EVOLVE, Pro Wretling Guerrilla, PROGRESS, Game Changer Wrestling, New Japan Pro Wrestling, WWE y Major League Wrestling, entre otras.

En ese orden de ideas, estuvo bajo el mando de Dana White—presidente de UFC—, y Vince McMahon—en WWE—.

Así que si alguien puede opinar de trabajar con ambos sería él, y así fue recientemente.

► Vince McMahon y Dana White: dos caras de la misma moneda.



En una firma de autógrafos virtual organizada por «Signed By Superstars» Riddle tuvo una plataforma para abrirse sobre su carrera durante la sesión de dos horas.

Hasta ahora tenemos dos titulares de esa charla.

Es hora del tercero.

Al comparar a ambos, él cree que son empresarios exitosos dispuestos a hacer lo que sea necesario para tener éxito, y ninguno se aparta de sus planes e ideas.

»Cuando Vince tiene una historia, cuenta la historia. No importa lo que digan en internet, no importa lo que la gente diga tras bambalinas, esa es su historia y así dirigirá su barco, así es como se hace. Puede que te guste, puede que lo odies, ese es el punto.

»Dana White es igual. Tiene su negocio, quiere que se ejecute de cierta manera, no va a hacer como en el boxeo que tienen peleas aleatorias que ni siquiera deberían estar sucediendo, pero sólo atraen un poco de atención, Dana no lo hará».

En cuanto a su relación con McMahon, Riddle admitió que al principio no cree que el ex presidente de la WWE lo entendiera. Aunque no chocaron, Bruce Prichard tuvo que convencer a Riddle, ya que McMahon pensaba que era un tonto.

»Bruce le decía: ‘Espera, espera, espera, Vince, Riddle tiene ese atractivo de Bret Hart, donde al final de la lucha todos estarán coreando su nombre, es realmente bueno’.

»Una vez que Vince me dejó entrar en su oficina siempre lo hacía reír. La mayoría de las personas cuando ven a Vince le piden algo. No creo que le haya pedido nada a Vince ni una vez. Solo le di las gracias por la oportunidad y me disculpé si cometí algún error».

La lucha más reciente de Riddle será en NJPW en su evento especial «The New Beginningen Sapporo».