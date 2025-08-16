Matt Riddle: «Le envié a Randy Orton mi OnlyFans»

Matt Riddle y Randy Orton formaron una vez en WWE el equipo RK-Bro. Hoy Riddle ya no está en la compañía pero su relación con Orton sigue siendo buena.
► Matt Riddle y Randy Orton
En la misma entrevista con TMZ donde «El Bro Original» ataca a CM Punk, explica que se mantiene en contacto con «La Víbora» de manera regular:
“Sabes, Randy me escribió el otro día. Yo publiqué algo promocionando mi cuenta de OF, gano mucho dinero con eso. Él me respondió: ‘Eres un hijo de puta loco.’ Y yo le contesté: ‘Randy, no te voy a mentir, el dinero es real.’ Él dijo: ‘Probablemente también es mejor para el cuerpo.’ Pero sí, Randy y yo hablamos entre nosotros. Trato de no molestarlo mucho porque sé lo ocupado que está con su familia y todo eso. Hemos pasado por muchas cosas juntos.
Creo que Randy es muy parecido a mí: si no voy a verte hoy o mañana, me mantendré en contacto, pero probablemente no te voy a llamar todos los días como para decirte, ‘¿Qué hay de nuevo?’ Para ser justos, yo también tengo una multitud de hijos, tengo cinco hijos propios. Mi apretada agenda en las independientes, criar a mi familia y simplemente tratar de mantener todo.”