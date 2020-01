Matt Riddle lanza amenaza a WWE sobre Royal Rumble 2020

Matt Riddle está destinado a ser una de las estrellas más grandes de WWE en el futuro. Y eso, aunque la consideremos una tercera marca, pasa porque abandone NXT para triunfar en Raw o SmackDown. Parece que todavía le queda mucho camino por delante en el programa de los miércoles, empezando porque nunca ha sido campeón. Pero tampoco sería una locura que pronto se presentara como luchador de uno de los dos shows principales. Podría hacerlo ganando la campal de Royal Rumble 2020 y yéndose a por su deseado oponente Brock Lesnar.

Eso es mucho decir, sobre todo teniendo en cuenta que Riddle no ha sido confirmado para dicho combate. Pero muchos esperan que participe e incluso él mismo quiere hacerlo, como no sorprenderá a nadie. Bueno, es más que deseo, porque ha lanzado una amenaza.

If I’m not in the Royal Rumble this year I’m probably going to do something that you won’t be happy about, bro! #brover #stallion #mattriddle #ob #originalbro #kingofbros #nxt #wwe #riot pic.twitter.com/pWNPFxMB2F

— matthew riddle (@SuperKingofBros) January 17, 2020