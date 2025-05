Matt Riddle habló de su amistad con RVD

Las ex estrellas de la WWE Matt Riddle y RVD suelen ser comparados por sus impresionantes habilidades y atletismo, pero también por el estilo de vida que comparten. Ambos han compartido pantalla tanto en WWE, como en MLW donde incluso lucharon como rivales y también como compañeros.

► Matt Riddle y RVD han trabajado juntos en el ring

Durante una entrevista reciente con «Rewind Recap Relive – Wrestling Interviews», Matt Riddle habló sobre su amistad con RVD, sus interacciones con él y también habló con orgullo sobre haberse enfrentado ante él. Recordó haber conocido al miembro del Salón de la Fama WWE en WrestleMania 37, mencionando que recibió un regalo inesperado por parte suya.

«De niño, siempre fui un gran fan de RVD. Nunca me gusta decir que era súper fan de nadie, pero me encantaba la lucha libre realmente buena y contundente. Sentía que Rob aportaba eso, pero tampoco era como, ‘¿Sabes, hermano?’. No hay nada de malo en eso, es un personaje diferente. Rob era tranquilo y relajado, pero su habilidad en el ring, su atletismo, todo eso te demostraba que, ‘¡Oye, este tipo sí que sabe!’. Y luchar contra él en MLW, lo cual fue un sueño hecho realidad. Fue el último participante en Battle Riot. Ojalá tuviera más energía, pero era el final del combate y pudimos enfrentarnos. Fue genial. Fue un momento inolvidable».

«Rob Van Dam me dio algunos de sus papeles de liar. Los papeles de liar de RVD. Estuvimos bastante unidos«.