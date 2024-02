Matt Riddle habla de su incidente en el Aeropuerto JFK

En septiembre de 2023, poco antes de su despido de WWE, Matt Riddle protagonizó un escándalo en el Aeropuerto Internacional JFK que Queens, New York. Allí, Riddle se enojó por la demora de sus vuelos y empezó a tomar alcohol, para luego meterse al avión y hablar por micrófono.

Cuando la policía llegó, acusó a un oficial de abuso, lo que generó una investigación. Al final, no pasó nada, no hubo cargos para Riddle, ni tampoco para el policía. Pero muchos dicen que este incidente, sumado a las tres pruebas fallidas de drogas que tuvo en WWE —y eso que le perdonaron un positivo—, pues mermó la confianza de WWE y a empresa decidió despedirlo.

► Matt Riddle se sincera acerca de su incidente en el Aeropuerto JFK

Al respecto, Riddle habló recientemente y se sinceró lo más que pudo de este incidente, en entrevista con Ariel Helwani para su video podcast The MMA Hour, en donde también reveló que sus positivos fueron por cocaína, tal cual se rumoraba y tal cual lo reportábamos aquí en SÚPER LUCHAS. Estas fueron sus interesantes palabras:

«¿Qué pasó ahí? Tuvimos un tour en India, fue un tour de un día. Volamos a India y luego de regreso desde India. Llegamos allá, aterrizamos, tuvimos un par de horas en el hotel, fuimos al lugar del evento, hicimos el show, volamos de regreso a los Estados Unidos.

«En el camino de vuelta, ya sabes cómo es cuando vuelas, sientes algo de presión y eso. Pensé que era solo la presión del aire. Tenía una infección de oído muy fuerte. Luego, por supuesto, agregas un par de tragos encima de eso.



«Luego, ya sabes, agarré el micrófono, estaba hablando tonterías. Los vuelos estaban retrasados. Fue la tormenta perfecta. Al mismo tiempo, sé que muchas personas se castigarían a sí mismas. Pero al mismo tiempo, lo veo, creo que fue una señal.

«Estaba trabajando demasiado, tal vez me lancé de vuelta a las cosas un poco demasiado rápido después de mis problemas. Hacer un tour de cuatro días y luego ir a la India por un día y regresar, me pasó factura. Ese tipo de cosas me pasó factura.

«No voy a entrar en demasiados detalles con ese incidente. Fue el mismo viaje. Hablé con asuntos internos, hablé con el FBI. No estoy en problemas, te lo puedo asegurar. No voy a entrar en detalles con la situación porque me pidieron que no lo hiciera, a menos que quiera presentar cargos, y no quería presentar cargos.

«Así es como se manejó esa situación. Al mismo tiempo, si no hubiera tomado un par de tragos, no me habría puesto en esa situación, y no habría estado ahí. Al final del día, me puse en la situación sabiendo que podría haberme metido en problemas.

«No creo que esa sea la razón por la que me despidieron, pero no creo que ayude, especialmente con la fusión de UFC. Estaba escrito en mi contrato que iba a ganar un millón de dólares el próximo año, garantizado, lo cual es mucho más de lo que ganaba el año pasado y mucho más de lo que ganaba el año anterior a ese.

«Creo que hubo múltiples variables que jugaron en mi partida. Además, fallé un par de pruebas de drogas. Los directivos no tenían ideas creativas para mí, por lo que consideraba que, al menos para mí, estaba contra la pared. Soy bueno en el ring y entretenido, pero especialmente con WWE y cómo quieren ser percibidos, no creo que fuera adecuado en ese momento.

«En WWE, no pueden obligarte a hacer nada. No pueden obligarte a ir a rehabilitación, pero es una situación como de: «Ve a rehabilitación o te despedimos». Yo dije: «Está bien, iré.» Fui por 30 días, me fui, y cuando me fui, hicieron una recomendación de que querían que me quedara otros 30 días y yo estaba como:

«»Dije que haría 30 días, no quiero hacer otros 30 días.» Me perdí la Navidad y Año Nuevo. Aprendí la lección. Créeme, ya no salgo y me desmadro así. Aprendí la lección. «No, queremos que hagas otros 30 días.» Quería probar y obtener mi cinturón negro, había estado esperando 10 años. Tenía algo de dinero porque RKBro tuvo éxito, y quería comprar una casa.

«Compré una casa, mi tía tenía cáncer, así que fui a verla. Ahora está bien. Estaba como, «Déjenme hacer estas cosas antes de irme.» «Está bien.» Fui, hice eso, luego volví por otros 30 días. Salí y solo estaba esperando. Esto fue un mes antes de WrestleMania. «No tenemos nada para ti. Tal vez Raw después de Mania». Pensé que me iban a despedir en ese momento, pero no, fue para las épocas de lo del aeropuerto».