Matt Riddle: «¿Goldberg? Yo gano 10 veces de 10»

Nunca hubo una lucha ni nada cerca pero Matt Riddle sigue hablando de Goldberg cuando además ya lleva tiempo fuera de la WWE. En 2024 parecía que todo estaba bien, según él:

When Goldberg confronted Matt Riddle backstage after Riddle called him one of the worst wrestlers of all time.

This was awkward asf 😂 pic.twitter.com/Hjux5y0yy0

— A L L D A Y 🚀 (@AllDAYZ77) December 17, 2024