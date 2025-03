Matt Riddle: «Es difícil trabajar con Kevin Owens y Sami Zayn»

No hace mucho, Matt Riddle mostraba nuevamente su deseo de regresar a la WWE:

« Me encantaría regresar a WWE algún día, tal vez pronto . Pero la cosa es que, lo que ellos quieran. No depende de mí, esa es su decisión. Si fuera por mí, ya estaría allí . Nunca me habría ido. Pero depende de ellos, es su decisión, y respeto la que tomen. Hasta entonces, voy a ganar todos los campeonatos posibles, voy a luchar en todos lados bajo el sol, en todos los países. Sé que voy a estar en Australia, Europa. Solo en los próximos meses, probablemente voy a ir a ocho países diferentes, luchar en 20-30 lugares distintos y hacer lo mío «.

Broooooooo 🤙🏼🛴@SuperKingofBros scooting in the the house 🛴@MCW for #mcwwinterblast @ Coppermine Panther Plex Arena!!! pic.twitter.com/QnuuWwNyLX

— LiMPiN AiNT EASY (@TimmyBaltimore) March 16, 2025