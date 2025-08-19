El siempre controvertido Matt Riddle habla de su experiencia en el funeral de Hulk Hogan y su incómodo reencuentro con Shane McMahon. Lo hace en la misma entrevista con TMZ donde «El Bro Original» ataca a CM Punk y comenta sobre su relación actual con Randy Orton.

“Estuve en la boda de Nick Hogan. No conozco a Nick ni a Tay, pero mi novia conoce a la actual esposa de Nick, Tana. Así que, en realidad, Misha fue invitada a la boda y también al funeral. Yo fui su acompañante. Técnicamente no fui invitado, pero mi mejor mitad sí.

“Mi relación con Hogan fue muy breve, ¿sabes? Diré esto: los chicos de su época, lo mismo con Ric Flair, realmente respetan a un hombre como yo porque peleé en la UFC, fui campeón estatal y nacional, quiero decir, vencí a Jon Jones en lucha libre. Tengo un pedigrí y es real.

“No es algo que me hayan dado. No es suerte tonta. Me lo gané. Vince se mantuvo al margen. Sentí que sería muy poco profesional ir especialmente a buscarlo. Si nos cruzábamos naturalmente, lo hacíamos.

“No pude hablar con Paul. Sí vi a Shane McMahon, y lo primero que me dijo, de manera sarcástica, fue: ‘Oye, buen cabello’. Para ser honesto, especialmente ahora que no trabajo en ningún lugar; trabajo por mi cuenta. Me dijo eso, y le dije que se fuera a la m**** y me alejé.

“Para ser justos, él estaba siendo sarcástico cuando le dije que se fuera a la m****. Pero, ya sabes, en el mundo de la lucha libre profesional, nunca se sabe. Podría haberlo tomado en serio. Todos estaban emocionados de verme. Y bueno, todos nosotros nos hemos cruzado en el vestuario.

“Todos saben quién soy; yo sé quiénes son todos. Rob Van Dam estaba allí. Una gran cantidad de personas con las que paso el rato, con las que me llevo bien y respeto, estaban allí. Y sí, así fue como recibí la invitación.

“No fue por mí porque Terry y yo tenemos una gran relación. Fue más bien porque mi futura esposa y la actual esposa de Nick Hogan tienen una gran relación, y por eso fuimos invitados.