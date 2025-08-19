Matt Riddle en el funeral de Hulk Hogan: «A la mier**»

por
Matt Riddle

El siempre controvertido Matt Riddle habla de su experiencia en el funeral de Hulk Hogan y su incómodo reencuentro con Shane McMahon. Lo hace en la misma entrevista con TMZ donde «El Bro Original» ataca a CM Punk y comenta sobre su relación actual con Randy Orton.

► Matt Riddle en el funeral de Hulk Hogan

“Estuve en la boda de Nick Hogan. No conozco a Nick ni a Tay, pero mi novia conoce a la actual esposa de Nick, Tana. Así que, en realidad, Misha fue invitada a la boda y también al funeral. Yo fui su acompañante. Técnicamente no fui invitado, pero mi mejor mitad sí.

“Mi relación con Hogan fue muy breve, ¿sabes? Diré esto: los chicos de su época, lo mismo con Ric Flair, realmente respetan a un hombre como yo porque peleé en la UFC, fui campeón estatal y nacional, quiero decir, vencí a Jon Jones en lucha libre. Tengo un pedigrí y es real.

“No es algo que me hayan dado. No es suerte tonta. Me lo gané. Vince se mantuvo al margen. Sentí que sería muy poco profesional ir especialmente a buscarlo. Si nos cruzábamos naturalmente, lo hacíamos.

“No pude hablar con Paul. Sí vi a Shane McMahon, y lo primero que me dijo, de manera sarcástica, fue: ‘Oye, buen cabello’. Para ser honesto, especialmente ahora que no trabajo en ningún lugar; trabajo por mi cuenta. Me dijo eso, y le dije que se fuera a la m**** y me alejé.

“Para ser justos, él estaba siendo sarcástico cuando le dije que se fuera a la m****. Pero, ya sabes, en el mundo de la lucha libre profesional, nunca se sabe. Podría haberlo tomado en serio. Todos estaban emocionados de verme. Y bueno, todos nosotros nos hemos cruzado en el vestuario.

“Todos saben quién soy; yo sé quiénes son todos. Rob Van Dam estaba allí. Una gran cantidad de personas con las que paso el rato, con las que me llevo bien y respeto, estaban allí. Y sí, así fue como recibí la invitación.

“No fue por mí porque Terry y yo tenemos una gran relación. Fue más bien porque mi futura esposa y la actual esposa de Nick Hogan tienen una gran relación, y por eso fuimos invitados.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos