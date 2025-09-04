Matt Riddle critica a CM Punk por pasar mucho en NXT

Matt Riddle ha vuelto a ser el centro de atención, ya que desde hace unos días se ganó un nuevo lío al no aparecer en un evento benéfico en Londres. Y hace solo unos días, conocimos de su malentendido con Shane McMahon en el funeral de Hulk Hogan o lo escuchábamos criticar a CM Punk.

► Matt Riddle no se guarda nada contra CM Punk

Matt Riddle ha vuelto a criticar duramente a CM Punk, específicamente por aparecer mucho en NXT y salir con Cora Jade, incluso llamándolo raro. Precisamente, durante una entrevista reciente con Inside the Ring, el ex WWE no se contuvo y afirmó que Punk no tendría ninguna oportunidad contra él en una pelea real y que podría enfrentarlo en cualquier lugar, ya sea en un combate de boxeo a puño limpio o en una jaula de MMA, a la vez que criticaba el tiempo que Punk le dedicaba a NXT por pasar demasiado tiempo con luchadores jóvenes como Cora Jade.

«Seamos honestos. ¿Mentí? CM Punk es un cobarde. No puede vencerme en una pelea. Si quiere dar un paso al frente, puede enfrentarme en un combate de boxeo a puño limpio. Puede enfrentarme en una jaula de MMA. Lo que sea, amigo».

“No creo… creo que es falso y un bicho raro. No sé. Siento que simplemente está merodeando demasiado por el vestuario de NXT. Hay muchas cosas sobre él… Tiene a Cora Jade como su hija y todo eso. Y supervisa a todos.”

Los presentadores defendieron a Punk llamándolo un mentor en NXT, pero Riddle respondió con sarcasmo y dijo que no lo ve así, diciendo: “Es una forma de decirlo”.

Es conocido que CM Punk y Cora Jade (y también Roxanne Perez) tienen una relación muy cercana y siempre que tiene la oportunidad la visitaba (mientras Jade seguía en WWE), pero está claro que Matt Riddle la ve de una manera muy diferente.