Hace varios días, Matt Riddle ha sido acusado de violación por la luchadora independiente Candy Cartwright, hechos que tanto Riddle y como su esposa negaron categóricamente, e inclusive el abogado del luchador ha tomado cartas en el asunto.

Mientras se especula una posible afectación en el impulso del "Original Bro" -lo cual no ha ocurrido hasta el momento- Candy Cartwright continúa lanzando acusaciones contra el luchador de WWE. Lo más reciente que publicó fue una fotografía de ambos besándose, pero la esposa de Matt Riddle es quien salió al paso defendiendo una vez más al luchador.

Luego de las recientes pruebas fotográficas de Cartwright, Matt Riddle publicó en su cuenta de Twitter una declaración en video el miércoles por la mañana donde abordó directamente las acusaciones en su contra. Mencionó a Candy Cartwright y se refirió a la acusación de que la había agredido sexualmente. Niega todas esas historias, pero admitió tener una relación con Cartwright.

Matt Riddle habló sobre la depresión que sintió al tener una aventura amorosa engañando a su esposa. No quería hablar de eso públicamente porque es vergonzoso. Ahora, Matt Riddle confesó que tuvo una aventura amorosa, pero insiste en que no agredió sexualmente a nadie, y volvió a ratificar de que Candy Cartwright se convirtió en una acosadora.

Wanna know the truth about all these allegations watch this video pic.twitter.com/kW4EQqcugx

— matthew riddle (@SuperKingofBros) July 8, 2020