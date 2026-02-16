Matt Riddle: «Como huir de policías otra vez…»

El siempre polémico «Original Bro» Matt Riddle habla sobre la mejor lucha que ha visto nunca, próximos planes, rivales para este nuevo 2026 y menciona a WWE. Todo ello en una reciente y rápida entrevista con Criss Cross Adventures.

► En palabras de Matt Riddle

El mejor combate que vio en persona

«¿En persona? Esa es difícil… El mejor combate que he visto en vivo… Vi uno entre los Monstars — Keith Lee y Donovan Dijak — contra Imperium, Timothy Thatcher y WALTER en ese momento, ahora Gunther. Fue en PWG y fue uno de los combates por equipos más brutales que he visto. Así que ese está ahí arriba. Aparte de algunos de mis propios combates, probablemente ese sea el mejor que he visto en persona».

Qué músico elegiría para su música de entrada

«Stitches. Stitches, de Florida. Ya sabes, voy a competir en los Florida Man Games (competición deportiva-cómica donde los participantes compiten en pruebas absurdas y físicas inspiradas en titulares virales) el próximo fin de semana».

Sus próximos planes

«Los Florida Man Games… quiero decir, los tipos de Super Troopers van a estar allí. Los juegos van a ser como huir de policías otra vez, usar un speedo con la bandera americana… Tengo a Baron Corbin — Tom — en el equipo. Sí, lo tengo en el equipo. Así que tenemos una alineación bastante buena. Y la semana que viene lucho en Tijuana. Va a ser un gran fin de semana».

A quién quiere enfrentar en 2026

«Estoy bastante contento haciendo lo que estoy haciendo. Incluso hoy trabajé con un chico joven que tiene más talento que muchos luchadores bajo contrato, y hay mucho talento en ese roster. No es un ataque a WWE, pero este chico es muy bueno. También Jackson Drake, que está en Evolve y en NXT. Luché con él en mi segundo o tercer combate en la escena independiente y pensé: “Este chico es increíble”. Ahora míralo. Es como si estuviera luchando contra las futuras estrellas del mañana».

