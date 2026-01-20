Matt Riddle busca recuperar el título mundial en MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Matt Riddle luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

El legado de Riddle en Battle RIOT es incomparable. En 2024, Riddle conquistó RIOT para obtener una oportunidad garantizada por el título mundial, una victoria que finalmente lo llevó a capturar el Campeonato Mundial Peso Pesado de MLW.

En 2025, Riddle volvió a hacer historia al convertirse en el primer campeón en defender con éxito el título mundial dentro de Battle RIOT.

Ahora, el dos veces ganador de RIOT regresa al campo de batalla que lo creó, esta vez con un objetivo: recuperar el campeonato.

En su camino se interpone la imponente fuerza que lo destronó, Mads Krule Krugger. Y con MLW Nation exigiendo que el Título Mundial esté en juego, lo que está en juego es innegable. Los fans hablaron. MLW escuchó. Una vez más, el Campeonato Mundial Peso Pesado de MLW se defenderá en RIOT. Pero éste no es el mismo Matt Riddle.

Desde que perdió el campeonato, Riddle ha abrazado a su Rude Dude interior. Su arrogancia relajada se ha endurecido hasta convertirse en una actitud más aguda. El cambio de actitud ha creado un cañón suelto, y un hombre que ya era peligroso se ha vuelto completamente letal.

Para recuperar el oro, Riddle debe hacer lo impensable una vez más: sobrevivir y luchar contra el campeón reinante… y otros 38 combatientes.

Battle RIOT es la lucha más implacable de MLW. Dos competidores comienzan. Cada 60 segundos, entra un nuevo luchador. Las eliminaciones se realizan por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior. No hay descalificaciones. Las armas son legales. Las alianzas son temporales. La supervivencia lo es todo.

Ya lo había hecho antes. Él ha hecho lo que nadie más ha hecho.Y ahora, con el título mundial en juego… ¿Podrá Matt Riddle hacer historia una vez más y lograr el tercer título consecutivo en RIOT?