Matt Riddle acusa a TNA de no pagarle y la compañía responde

Matt Riddle debutó en TNA durante el evento de pago por visión Turning Point, participando en una lucha de relevos de seis hombres como reemplazo de Trey Miguel, quien no pudo asistir debido a un accidente automovilístico. Y parece que la relación no va a continuar pues «The Original Bro» acusa a la empresa de no pagarle (vía SHAK Wrestling).

► La acusación

«No hubo ninguna llamada previa. Estaba en WrestleCade firmando autógrafos, me estaba yendo bastante bien y ganando buen dinero, con mucha gente haciendo fila para tomarse una foto conmigo. Tommy Dreamer y Ariel [Shnerer] se me acercaron y me dijeron que Trey tuvo un accidente, no terrible, pero tampoco uno leve, y probablemente no podría llegar al show. Por mi pasado con KUSHIDA en NXT y mi historia con Zachary Wentz en NXT, fui el chamán, el chamán que reemplazó a Jeff Hardy, quien era el chamán original. Él se fue, y yo lo sustituí. Me preguntaron si estaría dispuesto a hacerlo. No tenía que hacerlo, no tengo contrato con ellos ni nada por el estilo. Pero vi a una compañía que estaba en apuros y a uno de mis amigos, Zachary Wentz, claramente en necesidad, porque su compañero no iba a estar. Simplemente tenía sentido. Ya había hecho equipo con ellos y con Jeff antes, pero nunca había luchado contra los Hardy Boys. He luchado contra Jeff solo, pero nunca contra ellos como equipo. Para mí, nunca había estado en TNA, y quería hacerlo. No puedes dejar pasar una oportunidad como esa para luchar contra los Hardy Boys. Si alguien está lesionado o necesita ayuda, y algo no va a salir bien con el show, estoy más que feliz de intervenir.

Además, obtuve un pago extra, lo cual no arruinó el fin de semana. Aún estoy esperando que me paguen. Tienen un sistema de dos o tres semanas, no lo sé. Personalmente, me gusta que me paguen por adelantado. Pero lo hicieron bien. Fue algo espontáneo. No tengo planes con ellos en el futuro. Han hablado conmigo, y hablan muy bien de mí y conmigo. Son muy amables. No creo que sea imposible [colaborar en el futuro], pero en este momento, mi hogar es MLW. Por suerte, trabajo para una empresa como MLW que no me iba a crucificar por ayudar. No fue solo por hacer el show o ganar dinero rápido, fue por ayudar a mis amigos. Me alegra que MLW y todas las personas allí me apoyaran en esta decisión.»

► La respuesta

Y a su vez la compañía contesta a través de nuestro compañero Sean Ross Sapp de Fightful:

«TNA dice que Matt Riddle de hecho recibió su pago el 23 de diciembre por su aparición«.

TNA says that Matt Riddle was in fact paid on December 23 for his appearance. — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) January 10, 2025