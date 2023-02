Matt Morgan revela por qué no volvió a WWE en 2014

Matt Morgan iba a volver a la WWE en 2014 pero los planes cambiaron. ¿Qué fue lo que pasó realmente? El ex luchador de IMPACT! Wrestling o New Japan Pro-Wrestling, lo cuenta en su reciente entrevista con Chris Van Vliet.

► Matt Morgan no volvió a la WWE en 2014

“Hubiera tenido esa oportunidad cuando se suponía que debía regresar y volver a debutar con ellos [en] 2014, enero de 2014. The Royal Rumble. Iba a ser The Blueprint finalmente en WWE TV, no en TNA. Pero mi hijo Jackson nació el 7 de enero. Y eso era algo por lo que mi esposa y yo habíamos estado orando durante 12 años seguidos, pasamos por ocho rondas de FIV, ninguna de ellas funcionó. Y por la gracia de Dios, naturalmente quedó embarazada, ¡lo más grande para mí en mi vida! Y así, cuando nació, y lo sostuve por primera vez, este interruptor se apagó en mi cabeza, terminé. No voy a volver a la carretera, necesito ser padre y necesito estar aquí en casa todas las noches, ya sabes, con mi hijo.

“Y como he dicho muchas veces, terminó siendo la decisión correcta porque, ya sabes, casi tres cortos años después, un poco menos de tres años después, a Jackson se le diagnosticó autismo no verbal. Entonces, nuevamente, somos un equipo, entre mi esposa y yo, para poder cuidarlo y escucharlo y todas las cosas que tenemos que hacer todos los días antes de que él vaya a la escuela y después de que él vaya a la escuela. Todas las necesidades de terapia, ya sabes, llevarlo a la escuela adecuada, todas esas cosas diferentes que son muy importantes. Pero digamos que nunca sucedió. Estaba en camino de volver a debutar en Royal Rumble 2014 en enero. Y así los llamé. Les conté lo que pasó”.

